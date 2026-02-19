Estudiantes de Secundaria en Puerto Vallarta se Intoxican con Medicamento Controlado

Cinco alumnos de una secundaria en Puerto Vallarta, Jalisco, tuvieron que recibir atención médica tras presuntamente consumir un medicamento bajo control sanitario.

De acuerdo con reportes preliminares, los adolescentes habrían ingerido las sustancias de manera voluntaria. Paramédicos y cuerpos de emergencia arribaron a la secundaria, ubicada en la zona de la Pesquera, para atender a los afectados.

¿Qué ha dicho el plantel educativo del caso?

Hasta la tarde de este miércoles, la dirección del plantel no ha informado cómo fue que el medicamento ingresó a la escuela. En tanto, padres de familia solicitaron un reporte detallado del incidente. También pidieron incrementar la vigilancia en los ingresos de la secundaria.

¿Qué se sabe de los menores?

Según paramédicos, los menores están fuera de peligro. Sin embargo, es importante destacar que el consumo de medicamentos controlados sin supervisión médica puede ser peligroso, sobre todo, en cantidades grandes, ya que puede llevar incluso a la muerte.

