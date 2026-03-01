Inicio Estados Detienen a Presuntos Responsables de Homicidio Afuera de Partido de Fútbol en Boca del Río

Detienen a Presuntos Responsables de Homicidio Afuera de Partido de Fútbol en Boca del Río

Los hechos ocurrieron la noche del 21 de febrero en la colonia Ricardo Flores Magón, tras una riña afuera del estadio Hugo Sánchez.

Fueron detenidas dos personas por asesinato afuera de estadio de fútbol.

Detienen a presuntos responsables de homicidio afuera de partido de fútbol. Foto: Fiscalía Veracruz

Presuntos responsables de un homicidio ocurrido la noche del 21 de febrero en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Boca del Río, fueron detenidos en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con la información oficial, la víctima perdió la vida tras una riña registrada a las afueras del Estadio Hugo Sánchez, al concluir el partido de fútbol entre los equipos Celaya y Racing Club de Veracruz.

Inicia proceso penal

Los detenidos, identificados como Kevin Jovany “N” y Kevin Alejandro “N”, son señalados como presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado. La orden de captura fue emitida por un juez de control y ejecutada por la Policía Ministerial.

El caso quedó asentado dentro del proceso penal 71/2026. En respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, ambos serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica en la próxima audiencia inicial.

