Reportan Ataque Armado Sobre la Avenida de las Américas en Guadalajara

La mañana de este sábado 1 de marzo se registró un ataque armado sobre Avenida López Mateos, a la altura del desnivel de Avenida de las Américas, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que obligó a conductores a reducir la velocidad y buscar rutas alternas ante el riesgo percibido. Paralelamente, usuarios en redes sociales alertaron sobre la presunta presencia de “ponchallantas” en las inmediaciones de la Glorieta Colón, así como en los accesos al túnel de López Mateos, situación que agravó las afectaciones viales y elevó la preocupación entre quienes circulaban por el área.

Ataque Armado y Ponchallantas Afectan López Mateos y Glorieta Colón en Guadalajara

¿Hay detenidos?

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio para acordonar la zona, realizar recorridos de vigilancia y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. A pesar del operativo desplegado, hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con las detonaciones reportadas.

Asimismo, se confirmó que no se registran personas lesionadas por arma de fuego, ni daños materiales de consideración, aunque el tránsito se mantuvo lento durante varias horas debido a los cierres parciales y a la revisión preventiva de vehículos.

