Rescatan a Víctima de Intento de Secuestro en Mazatlán; Detienen a Dos Civiles

Este domingo 1 de marzo de 2026 se alertó al número de emergencias 911 sobre un presunto intento de privación de la libertad, lo que movilizó a fuerzas federales y estatales en Mazatlán, dando como resultado la detención de dos civiles y la liberación de una persona que presentaba lesiones.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el reporte advertía sobre sujetos armados que intentaban llevarse por la fuerza a un ciudadano. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina, quienes ubicaron un automóvil con reporte de robo.

Al percatarse de la presencia de la autoridad, los ocupantes intentaron huir; sin embargo, fueron interceptados metros más adelante.

Víctima Presentaba Contusiones

Durante la revisión, se logró rescatar a una persona que presuntamente se encontraba privada de la libertad, quien presentaba contusiones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada para recibir atención médica.

En el despliegue también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Detenidos y Aseguramientos

A los detenidos se les aseguró un arma de fuego, por lo que, junto con el vehículo, quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

