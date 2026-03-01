Asesinan a Dos Hombres Cerca del Aeropuerto en Culiacán, Sinaloa

Dos hombres fueron asesinados a balazos este 1 de marzo sobre la Autopista Benito Juárez, muy cerca de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Dentro de un automóvil quedaron los cuerpos de dos hombres, acribillados con armas largas.

Ciudadanos dieron aviso al 911 donde se reportó múltiples detonaciones en el carril de poniente a oriente, antes del puente que conecta con la terminal aérea.

Cuando las corporaciones federales arribaron al sitio, localizaron un vehículo detenido sobre la vialidad, con los dos ocupantes sin vida en el interior.

Hombres mueren por heridas de bala cerca del aeropuerto de Culiacán

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas no han sido identificadas. Ambos presentaban múltiples impactos de bala.

Mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el área, más tarde, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

