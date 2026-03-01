Matan a Tiros a Hombre que Viajaba en Bicicleta en Salamanca, Guanajuato

Un hombre fue asesinado a tiros sobre la calle Estado de Baja California, en la colonia Villas del Valle, Salamanca, en Guanajuato, la noche del sábado 28 de febreor 2026.

De acuerdo con los reportes, la víctima viajaba a bordo de una bicicleta, cuando fue atacada con los impactos de bala.

Al lugar llegaron servicios de emergencia, mientras que policía resguardó la zona.

Posteriormente, llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Guanajuato, para abrir una carpeta de investigación y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido.

Video:Hombre Es Asesinado a Tiros Mientras Circulaba en Bicicleta en Salamanca, Guanajuato

Historias recomendadas:

Reportan Ataque Armado Sobre la Avenida de las Américas en Guadalajara

Abaten a Uno de los Reos Fugados del Reclusorio Vallarta; Restan 17 Prófugos por Recapturar



DMZ