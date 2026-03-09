Donald Trump Pide Asilo para la Selección Femenil de Irán en Australia Luego de Protestas

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Gobierno de Australia que le conceda asilo a la selección femenina de futbol de Irán, que actualmente se encuentra en ese país debido a su participación en la Copa de Asia, y aseguró que Washington recibirá a las deportistas en caso de que el país austral no acceda a refugiarlas. "Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de futbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente las asesinarán. No lo haga, señor primer ministro, concédales asilo", escribió Trump en un mensaje dirigido al primer ministro Anthony Albanese, en su red Truth Social.

Noticia relacionada: Conflicto en Medio Oriente: ¿Qué Selecciones Están en Riesgo de No Asistir al Mundial 2026?

En la misma publicación, Trump señaló que Estados Unidos "las recibirá si ustedes no lo hacen". Sin embargo, poco después, el mandatario estadounidense publicó un segundo mensaje en su red social, en el que detalló que había hablado con Albanese y reveló que cinco jugadoras ya habían recibido atención por parte del gobierno australiani. "Cinco ya recibieron atención y el resto está en camino", dijo en referencia a cinco futbolistas iraníes que habrían solicitado refugio en la nación australiana.

"Sin embargo, algunas consideran que deben regresar porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra sus familiares si ellas no vuelven. En cualquier caso, el primer ministro (Albanese) está haciendo un muy buen trabajo en esta situación tan delicada. ¡Dios bendiga a Australia!", escribió Trump.

¿Por qué las jugadoras de Irán están en peligro?

Las futbolistas iraníes fueron llamadas "traidoras" por Teherán, esto luego de negarse a cantar el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en la Copa de Asia 2026, en el partido contra la selección de Corea del Sur. Cabe destacar que el equipo femenino sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partidos, y que su participación en el certamen concluyó este domingo.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, "varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de la selección iraní y la amenaza a la que se enfrentan si regresan al país, mientras que el sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes «garantizar la seguridad» de las jugadoras". Además, se dijo que la participación de Irán en la presente edición de la Copa de Asia femenina, su primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por las leyes que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.

Hasta el momento, ni el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ni el responsable de Inmigración de ese país, Tony Burke, se han pronunciado directamente sobre esta situación.

Con información de EFE.

Noticias recomendadas:

DB