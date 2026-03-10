Newcastle vs Barcelona En Vivo: Minuto a Minuto de los Octavos de Final de la Champions League

Arrancaron los octavos de final de la UEFA Champions League y uno de los partidos más esperados es el Newcastle vs FC Barcelona. Los culés visitan la cancha del St. James' Park con la intención de sacar ventaja de cara al juego de vuelta en territorio catalán. Los pupilos de Hansi Flick llegan como favoritos, pues fue uno de los equipos que se claisifcó de manera directa a esta instancia del torneo, mientras que el cuadro inglés tuvo que pasar por los Playoffs.

Este martes 10 de marzo, Newcastle y Barcelona se ven las caras en un partido que promete mucha emoción, ya que ambos clubes practican un futbol ofensivo. El Barça llega como líder de LaLiga en España, mientras que las 'Urracas' han tenido una temporada de muchos altibajos en la Premier League, donde actualmente se encuentran muy lejos de la zona de competiciones europeas, ocupando el lugar número 12 de la tabla.

¿A qué hora comienza y dónde ver el partido Newcastle vs Barcelona de la Champions League?

Este compromiso comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Lastimosamente la transmisión de este partido en México es a través de un servicio de paga, pero si no puedes verlo, en N+ te traemos el minuto a minuto de este duelo que podría definir parcialmente a uno de los primeros invitados a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Minuto a minuto del partido de ida Newcastle vs Barcelona

Aquí te contaremos cómo marcha el partido Newcastle vs Barcelona correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Minuto 1. Se mueve el esférico y comienza el partido.

Minuto 5. Newcastle sale con una propuesta ofensiva seria y no le cede la iniciativa al cuadro blaugrana. De momento las 'Urracas' lucen más peligrosas.

Minuto 10. Barcelona no ha logrado hacerse con el control del esférico y, por ahora, Newcastle luce más cómodo sobre el terreno de juego.

Minuto 15. Atajadón de Joan García que salva al Barça en lo que era un gran ataque del Newcastle. Los locales están jugando mejor y el arquero culé ya es factor.

Minuto 23. El Barça por fin reacciona y se hace con la posesión del balón. Lamine Yamal lo intentó con un disparo cruzado que fue rechazado por el guardameta del Newcastle.

Minuto 31. El marcador se mantiene 0-0, pero el Barça ha logrado emparejar las jugadas de peligro, mientras que el Newcastle parece haber perdido condición y energía.

Minuto 36. Trippier, capitán del Newcastle, parece haberse lesionado. Recibe atención médica y parece que no podrá continuar en el juego.

Minuto 42. Newcastle parece retomar el control del juego, pero las acciones de peligro sobre el arco culé, han disminuido. De momento se mantiene el empate.

Minuto 45. Se agrega un minuto al primer tiempo.

Minuto 45+1. Se termina la primera mitad. Empate sin goles en St. James' Park.

Arranca el segundo tiempo

Minuto 46. Se reanuda el compromiso. Veremos si alguno de los equipos logra abrir el marcador.

Minuto 52. Barcelona sigue sin inquietar al portero rival, pero ha logrado contener los embates del Newcastle.

Minuto 56. Joan García vuelve a salvar alñ Barça. Ahora corta un buen centro que buscaba un rematador dentro del área.

Minuto 64. Ningún equipo logra hacerse con el dominio del encuentro. Newcastle siguie intentando con trazos diagonales, pero el Barça aguarda para un contragolpe.

Minuto 66. Robert Lewandowski tuvo la más clara del partido, tras una gran asistencia de Raphinha. Sin embargp, el remate del atacante polaco en el área, se va apenas desviado gracias a la presión que ejerció la defensa sobre él.

Información en desarrollo.