México Roza los 13 Mil Casos de Sarampión; Se Disparan los Contagios en Jalisco
Esta es la cifra de decesos y contagios por sarampión actualizada en cada estado del país, en las últimas horas, revisa aquí el informe
México está muy cerca de alcanzar los 13 mil casos de sarampión. El estado de Jalisco es la entidad donde se han disparado más los contagios, ya que está a solo 41 casos de encabezar las cifras negativas de dicha enfermedad en todo el país.
Hasta el 11 de marzo de 2026, la Secretaría de Salud federal confirmó 12 mil 963 casos acumulados en los 32 estados del país y distribuidos en 432 municipios en su último reporte que fue publicado el 10 de marzo.
Estas cifras muestran que del 6 de marzo (12 mil 556 contagios) al 10 de marzo (12 mil 963 contagios) aumentaron a 407 los casos en tan solo cuatro días.
- Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 747 casos
- Le sigue el grupo de 5 a 9 años con mil 522 casos
- Y de 25 a 29 años con mil 511 casos
La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 64.46 casos por cada 100,000 habitantes
Mapa de Contagios de Sarampión en México Hoy
- Chihuahua: 4 mil 527 casos
- Jalisco: 4 mil 487 casos
- Chiapas: 817 casos
- Michoacán: 359 casos
- Guerrero: 343 casos
- Sinaloa: 324 casos
- Ciudad de México: 511 casos
- Sonora: 252 casos
- Colima: 114 casos
- Coahuila: 62 casos
- Durango: 182 casos
- Estado de México: 205 casos
- Baja California: 45 casos
- Morelos: 39 casos
- Tabasco: 73 casos
- Zacatecas: 23 casos
- Nayarit: 44 casos
- Querétaro: 41 casos
- Puebla: 169 casos
- Campeche: 17 casos
- Oaxaca: 26 casos
- Tamaulipas: 12 casos
- San Luis Potosí: 16 casos
- Tlaxcala: 34 casos
- Baja California Sur: 16 casos
- Hidalgo: 15 casos
- Aguascalientes: 14 casos
- Veracruz: 44 casos
- Nuevo León: 42 casos
- Yucatán: 18 casos
- Guanajuato: 11 casos
Estos son estados con más defunciones por sarampión en México
En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México, se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con dos decesos, Sonora y Durango con un caso cada estado.
En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán se ha registrado una muerte; en Tlaxcala, otra; en Jalisco, dos más; en la Ciudad de México, un muerto; Chiapas, un deceso; Durango, un muerto; Guerrero, un fallecimiento; y en Sinaloa, una muerte.
- Chihuahua, 21 muertes
- Jalisco, 4 muertes
- Durango, 2 muertes
- Sonora, 1 muerte
- Michoacán, 1 muerte
- Tlaxcala, 1 muerte
- CDMX, 1 muerte
- Chiapas, 1 muerte
- Guerrero, 1 muerte
- Sinaloa, 1 muerte
Se disparan los casos en Jalisco
En Jalisco, se han disparado los casos de sarampión: en septiembre de 2025 tuvo 37 casos, luego hubo 143 en octubre, 265 en noviembre y terminó el 2025 con 574 casos en diciembre. Para este 2026, Jalisco inició enero con mil 403 casos y ahorita en marzo ya suman 4 mil 487 casos y cuatro decesos por la enfermedad.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias acudirán a las escuelas a vacunar a los alumnos. El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez, "estaremos en las escuelas buscando a quienes aún no tienen su esquema completo", dijo.
