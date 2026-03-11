México Roza los 13 Mil Casos de Sarampión; Se Disparan los Contagios en Jalisco

México está muy cerca de alcanzar los 13 mil casos de sarampión. El estado de Jalisco es la entidad donde se han disparado más los contagios, ya que está a solo 41 casos de encabezar las cifras negativas de dicha enfermedad en todo el país.

Hasta el 11 de marzo de 2026, la Secretaría de Salud federal confirmó 12 mil 963 casos acumulados en los 32 estados del país y distribuidos en 432 municipios en su último reporte que fue publicado el 10 de marzo.

Estas cifras muestran que del 6 de marzo (12 mil 556 contagios) al 10 de marzo (12 mil 963 contagios) aumentaron a 407 los casos en tan solo cuatro días.

Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años , con mil 747 casos

Le sigue el grupo de 5 a 9 años con mil 522 casos

Y de 25 a 29 años con mil 511 casos

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 64.46 casos por cada 100,000 habitantes

Mapa de Contagios de Sarampión en México Hoy

Contagios por sarampión en México, 10 de marzo de 2026. Foto: Ssa

Chihuahua: 4 mil 527 casos

Jalisco: 4 mil 487 casos

Chiapas: 817 casos

Michoacán: 359 casos

Guerrero: 343 casos

Sinaloa: 324 casos

Ciudad de México: 511 casos

Sonora: 252 casos

Colima: 114 casos

Coahuila: 62 casos

Durango: 182 casos

Estado de México: 205 casos

Baja California: 45 casos

Morelos: 39 casos

Tabasco: 73 casos

Zacatecas: 23 casos

Nayarit: 44 casos

Querétaro: 41 casos

Puebla: 169 casos

Campeche: 17 casos

Oaxaca: 26 casos

Tamaulipas: 12 casos

San Luis Potosí: 16 casos

Tlaxcala: 34 casos

Baja California Sur: 16 casos

Hidalgo: 15 casos

Aguascalientes: 14 casos

Veracruz: 44 casos

Nuevo León: 42 casos

Yucatán: 18 casos

Guanajuato: 11 casos

Video. Entrevista N+: Secretario de Salud Habla de la Importancia de la Vacunación contra Sarampión

Estos son estados con más defunciones por sarampión en México

Muertes reportadas por sarampión en México, 10 de marzo de 2026. Foto: Ssa

En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México, se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con dos decesos, Sonora y Durango con un caso cada estado.

En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán se ha registrado una muerte; en Tlaxcala, otra; en Jalisco, dos más; en la Ciudad de México, un muerto; Chiapas, un deceso; Durango, un muerto; Guerrero, un fallecimiento; y en Sinaloa, una muerte.

Chihuahua, 21 muertes

Jalisco, 4 muertes

Durango, 2 muertes

Sonora, 1 muerte

Michoacán, 1 muerte

Tlaxcala, 1 muerte

CDMX, 1 muerte

Chiapas, 1 muerte

Guerrero, 1 muerte

Sinaloa, 1 muerte

Se disparan los casos en Jalisco

En Jalisco, se han disparado los casos de sarampión: en septiembre de 2025 tuvo 37 casos, luego hubo 143 en octubre, 265 en noviembre y terminó el 2025 con 574 casos en diciembre. Para este 2026, Jalisco inició enero con mil 403 casos y ahorita en marzo ya suman 4 mil 487 casos y cuatro decesos por la enfermedad.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias acudirán a las escuelas a vacunar a los alumnos. El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez, "estaremos en las escuelas buscando a quienes aún no tienen su esquema completo", dijo.

