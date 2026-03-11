Suman 4 Detenidos por Incendio de 3B en Valle de Chalco, Edomex, Donde Henry Resultó Quemado

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que ya suman cuatro detenidos por el incendio ocasionado de manera intencional en el interior de una tienda 3B en Valle de Chalco, el pasado 22 de febrero de 2026, donde tres personas resultaron con quemaduras de gravedad. Destacan los casos de Henry de dos años y su padre.

Estos son los cuatro detenidos que estarían ligados en incendio provocado en tienda 3B de Valle de Chalco. Foto: Fiscalía del Edomex

Se informó, que en las más recientes detenciones, son dos los sujetos identificados como Luis Antonio “N”, alias “El Negro” y Miguel “N”, investigados por su posible participación en el delito de homicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos al interior de dicho establecimiento, el mismo día en que se desató una ola violencia en el país, tras ser abatido "El Mencho" en Jalisco

¿Quiénes son los detenidos en el caso Henry?

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que detuvo a Luis Antonio “N”, alias “El Negro”, y a Miguel “N”, presuntos responsables del ataque del pasado 22 de febrero en Valle de Chalco, junto con Edgar “N”, alias “El Peluso” y un menor de edad.

Lista de detenidos

Luis Antonio “N”, alias “El Negro”

Miguel “N”

Edgar “N”, alias “El Peluso”

Hay más implicados que podrían ser detenidos

Además, las autoridades mexiquenses informaron que al menos tres implicados más ya cuentan con orden de aprehensión, entre ellos el posible autor intelectual de los hechos.

Así fue el ataque a tienda 3B en Valle de Chalco

De acuerdo con las investigaciones, en la tienda denominada “3B” ubicada en avenida Cuitláhuac, esquina con Poniente 13 de la colonia San Miguel Xico, ingresó Luis Antonio “N” y otro sujeto, quienes aventaron hacia los estantes una bomba casera tipo molotov, para después, presuntamente, sacar de entre sus ropas las botellas que contenía un líquido inflamable, con las cuales comenzaron a rociar el interior de la tienda, así como directamente, a un menor de dos años de edad y a su padre que se encontraban en dicho lugar, para después prenderles fuego y huir del lugar a bordo de las motos en las que llegaron.

Derivado de esta acción, un hombre de 49 años, su hijo menor de edad y otro hombre resultaron con quemaduras en diversas partes de sus cuerpos, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, hasta el momento, el menor se reporta con estado de salud delicado.

