Guerra en Irán: Mexicanos Varados en Dubái Regresan a CDMX tras 6 Días de Miedo e Incertidumbre

Entre abrazos, lágrimas y un evidente alivio, un grupo de mexicanos que permanecía varado en Medio Oriente finalmente regresó a México tras varios días de incertidumbre. Los connacionales habían quedado atrapados en Dubái debido al cierre del espacio aéreo en la región, una medida tomada por seguridad después de los ataques lanzados por EUA e Israel contra Irán.

La situación generó preocupación no solo entre quienes estaban en el extranjero, sino también entre sus familiares en México, quienes siguieron con angustia las noticias del conflicto en Medio Oriente. Durante varios días, los turistas mexicanos vivieron momentos de tensión mientras buscaban una forma segura de regresar al país.

Explosiones y tensión: así vivieron los mexicanos el conflicto en Medio Oriente

Desde el sábado 28 de febrero comenzaron los ataques contra Irán por parte de EUA e Israel, lo que provocó una rápida escalada de tensión en Medio Oriente. Como consecuencia, varios aeropuertos suspendieron operaciones y el espacio aéreo en distintas zonas de la región fue cerrado temporalmente.

La medida dejó varados a miles de viajeros internacionales en ciudades clave como Dubái, uno de los principales centros de conexión aérea del mundo. Entre ellos se encontraban turistas mexicanos que, de un momento a otro, se encontraron atrapados en medio de un escenario de conflicto internacional.

Mexicanos Repatriados de Dubái Arriban al AICM, Así Fue el Momento

Algunos de los connacionales relataron que durante su estancia escucharon explosiones frecuentes y tuvieron que seguir estrictos protocolos de seguridad dentro de sus hoteles.

Carlos Granados, uno de los mexicanos que vivió esta situación en Dubái, describió los momentos de tensión que enfrentaron durante esos días.

Hay estallidos frecuentes, eran de 10 a 15 por noche o en el día también. Yo estaba en ese hotel donde cayó el estallido, quemó el primero y segundo nivel del hotel del lado izquierdo.

Para muchos viajeros fue la primera vez que escuchaban detonaciones de este tipo. La incertidumbre creció conforme pasaban los días sin que existiera una fecha clara para reanudar los vuelos internacionales.

Seis días atrapados en Dubái sin saber cómo regresar

La suspensión de operaciones aéreas dejó a numerosos turistas sin opciones inmediatas para abandonar la región. Durante varios días, los mexicanos buscaron vuelos disponibles mientras trataban de mantenerse informados sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Simón Ahued, otro de los connacionales que permanecía en Dubái, explicó que la cercanía de las explosiones aumentó el miedo y la incertidumbre entre los viajeros.

Escuchábamos las explosiones muy cerca. La verdad no sabíamos cómo salir de Dubái. Estuvimos como seis días intentando salir y no había manera.

El cierre del espacio aéreo afectó a múltiples aerolíneas internacionales, lo que generó cancelaciones y retrasos masivos. Dubái, que normalmente funciona como un punto de conexión global con cientos de vuelos diarios, vio reducidas sus operaciones mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

Embajadas y aerolíneas coordinaron el rescate de connacionales

Ante la situación, aerolíneas y autoridades mexicanas comenzaron a coordinar esfuerzos para ubicar a los ciudadanos que se encontraban en Medio Oriente. A través de las embajadas y representaciones diplomáticas, se brindó asistencia para facilitar su salida de la región.

Las gestiones permitieron identificar a los viajeros y conseguir espacios en vuelos disponibles una vez que algunas rutas comenzaron a reanudarse gradualmente.

Carlos Granados explicó que el apoyo de las autoridades mexicanas fue clave para lograr regresar a México en medio de la complicada situación.

Sí estuvo complicado. Nos ayudó el gobierno de Claudia Sheinbaum para poder salir. Estaba peligrosa la salida. Es el primer vuelo que sale de esta aerolínea tan famosa, Emiratos Árabes, y de alguna u otra manera ya estamos aquí.

El emotivo reencuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Después de días marcados por la tensión y la incertidumbre, los viajeros finalmente lograron regresar al país. El vuelo en el que viajaban salió desde Dubái, realizó una conexión en Barcelona y posteriormente continuó su trayecto hacia México.

El aterrizaje ocurrió alrededor de las 16:00 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde familiares los esperaban con emoción y alivio.

Durante la espera, muchos familiares reconocieron que vivieron momentos de gran preocupación al seguir las noticias sobre los ataques en Medio Oriente.

Simón Ahued relató que sus seres queridos estaban profundamente preocupados por su seguridad mientras él permanecía varado en la región.

Pues sí teníamos miedo. Obviamente más miedo que yo tenían ellos. Querían que regresara ya pronto.

Con su llegada a México terminó una semana marcada por explosiones cercanas, vuelos cancelados y la incertidumbre de quedar atrapados en una región en conflicto. Para muchos de los viajeros, el regreso a casa significó dejar atrás una experiencia que jamás imaginaron vivir durante un viaje al extranjero.

