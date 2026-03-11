"Prácticamente No Queda Nada por Atacar" en Irán, Afirma Trump Sobre Guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció hoy miércoles 11 de marzo de 2026 declaraciones sobre el estado de la guerra en Irán, asegurando que la estrategia militar de su administración ha sido devastadora para las defensas de dicho país y señaló que "prácticamente no queda nada por atacar"

Según el mandatario, el avance de las tropas estadounidenses ha permitido neutralizar objetivos estratégicos de manera más rápida de lo anticipado.

"En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá"

En una entrevista concedida al medio Axios, Trump fue consultado sobre la fecha de finalización de las hostilidades. El presidente fue enfático al declarar que tiene el control sobre el desenlace del conflicto: "En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá".

Además, subrayó que la ofensiva militar estadounidense ha dejado a Irán sin capacidad de respuesta inmediata, afirmando que "prácticamente no queda nada por atacar".

Al salir de la Casa Blanca, Trump detalló que las fuerzas de Estados Unidos han destruido la mayor parte de la infraestructura crítica iraní, incluyendo:

La fuerza aérea y naval.

Los sistemas de defensa aérea.

La red de radares.

Como resultado de estos ataques, el presidente señaló que Irán podría haber perdido su capacidad para desarrollar armas nucleares.

A pesar de los avances reportados por la administración, existe un clima de incertidumbre entre la población estadounidense debido a la posibilidad de que la estrategia militar incluya el despliegue de tropas por tierra. Esta inquietud ha generado dudas sobre si será necesario un proceso de reclutamiento o enlistamiento en el Ejército.

Este anuncio de éxito militar ocurre en un contexto de alta tensión, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciara un aumento en la ofensiva el pasado martes 10 de marzo. Asimismo, el conflicto se ha visto marcado por mensajes amenazantes enviados desde Irán contra el presidente Trump, advirtiendo sobre riesgos directos a su seguridad personal.

Por ahora, el mandatario sostiene que la operación "va viento en popa" y que el daño causado es superior al que se creía posible inicialmente.

