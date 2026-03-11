Nuevas Revisiones en el AICM a partir del 12 de Marzo 2026: Esto Vigilará la Guardia Nacional

A partir de mañana, 12 de marzo de 2026, habrá nuevas revisiones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)t. En N+, te indicamos qué vigilará la Guardia Nacional (GN).

La medida fue anunciada hoy, 11 de marzo de 2026, por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través de sus redes sociales oficiales, donde explicó que estas acciones forman parte de un esquema de coordinación entre distintas dependencias federales para reforzar la seguridad y ordenar el servicio de transporte que opera en la terminal aérea.

Operativos para frenar transporte irregular en el AICM

De acuerdo con el aeropuerto, los operativos tienen como objetivo detectar y evitar la operación de servicios de transporte terrestre que no cuentan con autorización dentro del aeropuerto.

Las revisiones se realizarán en el marco de la coordinación con el Grupo Aeroportuario Marina, instancia que actualmente administra el aeropuerto capitalino.

Según las autoridades buscan garantizar que el traslado de pasajeros se realice bajo condiciones legales y seguras, evitando la presencia de prestadores de servicio que operen fuera de la normativa.

La finalidad, señalaron las autoridades, es proteger a las personas usuarias del aeropuerto y prevenir situaciones relacionadas con servicios irregulares.

El anuncio de estas revisiones ocurre en medio de los bloqueos de taxistas registrados en las inmediaciones del AICM, situación que ha generado complicaciones en algunos accesos vehiculares hacia la terminal aérea.

