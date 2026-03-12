Vinculan a Proceso a ‘El Negro’ por Incendio en Edomex, donde Niño Henry Resultó con Quemaduras

Un juez de control del Estado de México vinculó a proceso a Antonio “N”, alias El Negro, por el delito de homicidio en grado de tentativa, por el caso del incendio a una tienda de conveniencia en Valle de Chalco el pasado 22 de febrero de 2026.

El sujeto, junto con otras personas, presuntamente lanzó una bomba molotov y líquido flamante a la tienda, provocando quemaduras en el 80% del cuerpo al niño Henry, de 2 años, y lesionando también a su padre, Carlos Noé Gómez, y a una tercera persona.

Coautor material del ataque

Durante la audiencia de imputación realizada en los juzgados de Chalco, el Ministerio Público señaló que el imputado fue coautor material del ataque, junto con otras siete personas.

Además, indicó que fue directamente identificado por una vecina, quien compraba tamales en el lugar y lo observó cuando se quitó el cubrebocas que llevaba.

¿Les ofrecieron dinero por actos vandálicos?

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalaron que el joven, en su entrevista con agentes de la Policía de Investigación, dijo que una persona identificada como Miguel les habría ofrecido 8 mil pesos por cometer actos vandálicos.

Lo anterior luego de que se dio a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder de una organización criminal.

Según información de la FGJEM, hasta el momento suman cuatro detenidos que estarían relacionados con los hechos del 22 de febrero, cuando un grupo de personas arrojaron material inflamable en el área de cajas de un local comercial.

