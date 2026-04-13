Implementan Operativo contra Mosquito que Transmite Dengue, Zika y Chikungunya en el AICM

Las autoridades informaron los detalles de las acciones que aplican en el AICM contra el mosquito Aedes aegypti, el cual puede transmitir dengue, zika y chikungunya.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se implementa un operativo a cargo del área de Sanidad Internacional y el Programa de Vectores de esa dependencia, así como por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE).

Noticia relacionada: Centrobús CDMX: ¿Cómo Será la Nueva Ruta de RTP del Centro Histórico y Cuándo se Estrena?

“La estrategia entomológica tiene como finalidad generar información oportuna para fortalecer la respuesta ante posibles escenarios epidemiológicos”, afirmó.

Por ello, se distribuyeron 51 ovitrampas en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para monitorear la presencia, densidad y distribución de mosquitos.

¿Cómo son las trampas para mosquitos en el AICM?

Asimismo, explicaron que 31 de estas trampas se instalaron al interior del aeropuerto, mientras que las 20 restantes están ubicadas en áreas de pistas.

Las autoridades informaron que las ovitrampas instaladas son dispositivos que permiten monitorear la presencia, densidad y distribución de mosquitos.

Sin embargo, hacen énfasis en la identificación de Aedes aegypti, transmisor de las enfermedades de dengue, zika y chikungunya. Estas acciones comenzaron desde marzo y continuarán hasta diciembre.

“Lo que permitirá contar con un seguimiento sostenido de la dinámica de los vectores en este punto estratégico de movilidad internacional”, afirmaron.

Asimismo, aseguraron que este programa de detección oportuna de riesgos asociados a la movilidad de personas viajeras, es ejecutado de manera conjunta por distintas autoridades.

La principal medida para combatir a este mosquito, Aedes aegypti, es la eliminación de criaderos, que son todos aquellos espacios o recipientes que pueden acumular agua y favorecer el desarrollo de mosquitos, como cubetas, llantas, botes, latas, floreros, tanques, cisternas y todo recipiente que contenga agua.

Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el mosquito Aedes aegypti es el principal vector de virus dengue en México y Latinoamérica.

En tanto, el CENAPRECE señala que el periodo de vida del mosquito adulto o de imago se ve afectado por las características climáticas, principalmente la humedad y la temperatura, pues condicionan sus actividades de alimentación, reproducción y reposo. A una temperatura inferior a 4 °C o superior a los 40 °C generalmente no sobreviven.

El Ae. aegypti en condiciones naturales sobrevive en promedio de 15 a 30 días, alimentándose aproximadamente cada tres días. Además, la variación de temperatura y humedad, así como la latitud pueden hacer variar estos rangos del ciclo de vida de las cepas de mosquitos.

Ojo, suele encontrarse cerca de las habitaciones humanas o en el peridomicilio, posado en lugares oscuros y protegidos, relativamente cerca del suelo. Otra característica importante es que la hembra sobrevive más tiempo que el macho y es más resistente a las variaciones de temperatura y humedad ambiental.

Historias recomendadas:

EPP