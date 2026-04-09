México Ya Importa Moscas Contra Gusano Barrenador: Avanza Posibilidad para Abrir la Frontera

México ya importa moscas estériles para frenar al gusano barrenador del ganado —plaga que infesta heridas en animales vivos— y avanza en la construcción de una planta en Chiapas que estará operativa en junio de 2026.

El avance ha generado reconocimiento de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y abre la posibilidad de reactivar algún cruce fronterizo para el tránsito de ganado, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

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Las acciones contra el gusano barrenador ya están en marcha

La importación de moscas estériles, principal herramienta para romper el ciclo reproductivo de la plaga, ya está en curso. La mandataria confirmó además que la planta en Chiapas está próxima a concluirse y que comenzará a producir especímenes a más tardar en junio de este año.

"Ya se tomaron. Se están importando las moscas estériles para controlar. Está por terminarse la planta de Chiapas, que estará lista a más tardar en junio de este año", señaló Sheinbaum.

Esta instalación se suma a la que el propio USDA puso en operación en noviembre de 2025 en Tampico, Tamaulipas, desde donde dispersa moscas estériles por vía aérea en todo el noreste del país, incluido Nuevo León.

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Trampas artesanales, gobernadores y reconocimiento de Washington

En paralelo, el Gobierno federal activó una red de apoyo técnico a través del programa Sembrando Vida. Sheinbaum encargó a Columba López, directora del programa, coordinar técnicos y escuelas de campo en los estados afectados.

"Le encargué a Columba López, directora de Sembrando Vida, que nos ayudaran con los técnicos de Sembrando Vida y escuelas de campo, y han hablado con gobernadores y se han instalado trampas artesanales que ayudan mucho a controlar la plaga. Hay un trabajo muy importante en todo esto y hay un reconocimiento muy importante de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de EUA de ello", afirmó la presidenta.

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Ese reconocimiento fue acompañado, según Sheinbaum, de una propuesta concreta: la posibilidad de abrir alguna frontera al tránsito ganadero, señal de que Washington valora los avances del lado mexicano.

Los ganaderos conocen el protocolo, dice Sheinbaum

Ante cuestionamientos sobre una posible falta de atención a la plaga, la presidenta descartó negligencia. Explicó que los ganaderos están familiarizados con los protocolos de atención cuando el gusano llega a heridas de los animales, y que el seguimiento de los casos continúa.

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CT