¿Cuánto es de Casetas a Guanajuato Capital desde León, CDMX y Guadalajara? Tarifas Julio 2026

En esta temporada de vacaciones son muchos los destinos que puedes visitar sin importar si eres o no de Guanajuato, siendo la Capital del Estado una buena opción para acudir con los amigos y la familia, pero ¿cuánto es el costo de las casetas y cuanto tiempo se hace para llegar?

Muchas personas de Jalisco y de la Ciudad de México aprovechan estas fechas para darse una vuelta por Guanajuato Capital y disfrutar de sus diferentes atractivos como las Momias, la Alhóndiga de Granaditas, Museos y la Presa de la Olla.

Es por ello, que aquí te decimos cuánto te saldría y qué tiempo te tomaría en llegar a esta ciudad que se vuelve u punto importante para la realización de importantes festivales de talla nacional e internacional.

Si eres del estado de Guanajuato y quieres acudir a esta ciudad, el tiempo aproximado es de una media hora hasta una hora si vienes de ciudades como Celaya, Cortazar o Salamanca en su caso.

Si viajas de León, Silao, Salamanca o Irapuato a esta zona, el tiempo estimado es de media hora a 45 minutos, donde el costo de la caseta es de 38 pesos si entras por el lado de la autopista Silao - Guanajuato.

Tiempo y costo en casetas para visita Guanajuato Capital

Si vienes de la Ciudad de México, el tiempo estimado en llegar, si viajas en coche, es de 4 horas y media aproximadamente, y si transitas por la autopista México-Querétaro y el Libramiento Norponiente de Querétaro. El costo de casetas ronda los $600 a $950 pesos.

En caso de viajar el camión, el tiempo puede aumentar hasta 5 horas y media aproximadamente, siendo el costo del boleto directo desde la Terminal del Norte cuesta entre 789 pesos y mil 105 pesos.

Por su parte, si el punto de partida es de Guadalajara a Guanajuato, el trayecto toma aproximadamente 3 horas circulando por la autopista de cuota (vía León), pero el tiempo puede aumentar considerablemente debido a obras de mantenimiento en la autopista.

Aquí el costo que deberás pagar al transitar en auto por casetas es de aproximadamente 550 pesos a 600 pesos. En su caso de que planees viajar mejor en camión, el tiempo sería de 4 horas y el costo del boleto de autobús desde Guadalajara (Nueva Central Camionera) hasta Guanajuato Capital oscila entre 630 y 950 pesos.

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