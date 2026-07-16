¿Cuánto es de Casetas a Guanajuato Capital desde León, CDMX y Guadalajara? Tarifas Julio 2026

Son varios los trayectos que se pueden usar de estos tres puntos de partida. Checa cuanto gastarías en casetas y cuánto tiempo harías en llegar.

En la entrada a Guanajuato se encuentra la caseta.En la entrada a Guanajuato se encuentra la caseta./Foto: N+

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Guanajuato Capital te espera con sus festivales y atractivos. Conoce los costos de casetas y tiempos de viaje desde León, CDMX y Guadalajara.

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Costo de Casetas para Llegar a Guanajuato Capital desde León, CDMX y Guadalajara: Tarifas Julio 2026