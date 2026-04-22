Elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) aseguraron una embarcación menor, con 103 bidones de combustible, en las costas de Michoacán.

Mediante un comunicado, se informó que los 103 bidones con combustible asegurados en Lázaro Cardenas, Michoacán, tienen una capacidad aproximada de 60 litros, siendo alrededor de 6,000 litros lo asegurado, según el cálculo preliminar.

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Detienen a tres personas por huchicol en costas de Michoacán

Durante este operativo fueron detenidas tres personas, quienes no pudieron acreditar la procedencia legal del combustible, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Se cree que este combustible podría haber estado intencionado para reabastecimiento de embarcaciones infractoras, con lo cual se inhibió una acción a la delincuencia organizada a través de este aseguramiento.

El aseguramiento de huachicol es resultado de operaciones de patrullaje y vigilancia marítima, por personal de Infantería de Marina de la Armada de México en las costas nacionales, en el marco de sus funciones como Guardia Costera.

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Con información de N+

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