Sheinbaum Acuerda con Gasolineros Bajar el Precio del Diésel a 27 Pesos por Litro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este martes 28 de abril con gasolineros y representantes de estaciones de servicio con la finalidad de seguir reduciendo el precio del diésel en México.

Durante la reunión, se acordó bajar el precio de dicho combustible a 27 pesos por litro a partir de la próxima semana. Al igual que el acuerdo anterior, este es de carácter voluntario.

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“Me da mucho gusto informarles que hemos llegado a un gran acuerdo: El precio del diésel va a llegar a 27 pesos. Y eso es a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”, dio a conocer a través de un video publicado en sus redes.

Para ayudar a la economía de las familias mexicanas, la próxima semana el precio del diésel tendrá como máximo 27 pesos por litro. Aquí les platico. pic.twitter.com/SlR6ar39s7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

Previo al encuentro, la mandataria sostuvo una reunión con la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador.

Desde el Salón de Tesorería, la Jefa del Ejecutivo Federal recordó que además ayer, 27 de abril, se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL) para que se reduzcan las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

Tope voluntario a diésel baja un peso

En beneficio de la economía, el Gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener el precio del diésel en un precio máximo de 27 pesos por litro, un peso menos que el acuerdo anterior suscrito la semana pasada.

Los empresarios gasolineros refrendaron el compromiso de continuar apoyando las medidas que impulsa el Ejecutivo federal para beneficiar a las familias mexicanas, incrementando el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo.

En tanto, el gobierno de México mantendrá la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aunado a la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos.

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