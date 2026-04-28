Banxico Analiza un Último Recorte a la Tasa de Interés de Referencia en su Próxima Decisión

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez, informó este martes que la institución valorará realizar un ajuste final a la tasa clave de interés dentro del actual ciclo de descensos.

Esta evaluación se llevará a cabo durante la próxima reunión de política monetaria, programada para el jueves de la próxima semana.

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El fin del ciclo de recortes

Durante una comparecencia ante senadores, la funcionaria señaló que la autoridad monetaria se encuentra cerca de concluir el ciclo bajista que inició en 2024. Rodríguez precisó que este posible movimiento busca establecer una postura que garantice la estabilidad de los precios en el país.

"En nuestra siguiente decisión valoraremos realizar un último ajuste en el ciclo de recortes; con ello estaríamos alcanzando una postura monetaria que continúa apoyando la convergencia de la inflación a la meta", afirmó la gobernadora ante los legisladores.

Antecedentes y situación actual

La intención de Banxico de analizar un nuevo movimiento ocurre tras una serie de indicadores y decisiones previas:

Nivel actual de la tasa: A finales de marzo, el banco central sorprendió al mercado al rebajar la tasa de interés referencial en 25 puntos básicos, situándola en 6.75%.

A finales de marzo, el banco central sorprendió al mercado al rebajar la tasa de interés referencial en 25 puntos básicos, situándola en 6.75%. Inflación: Aunque la inflación interanual en México mostró una moderación durante la primera quincena de abril, el indicador aún se mantiene por encima de la meta oficial del 3%.

Perspectiva de la autoridad

La gobernadora Rodríguez subrayó que, hacia adelante, Banxico continuará valorando la "pertinencia y el momento" de cualquier acción adicional, siempre dependiendo de cómo se comporte la inflación.

Con este último ajuste en análisis, el Banco de México busca consolidar una estrategia que permita alcanzar sus objetivos inflacionarios en el mediano plazo.

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