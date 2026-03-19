Revisión del T-MEC: Cero Aranceles en Autos, Acero y Aluminio, Prioridad para México
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La presidenta Sheinbaum señala que la prioridad de México rumbo a la revisión del T-MEC es que haya cero aranceles, como antes del regreso de Trump a la Presidencia de Estados Unidos
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La presidenta de México, Claudia Sheinbuam, afirmó que la prioridad para nuestro país en los diálogos, previo a la revisión del T-MEC, es eliminar los aranceles a la industria automotriz, al acero y al aluminio.
En la conferencia mañanera de hoy, 19 de marzo de 2026, Sheinbaum Pardo dijo que la prioridad para México es, “evidentemente, que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump” y “algunos temas particulares que tienen que ver con mejorar el tratado comercial”.
Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy
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RMT