Primer Día del Verano 2026: Las Plantas que Más Sufren Esta Semana y Cómo Salvarlas

El 21 de Junio ocurrirá el solsticio de Verano que da paso al cambio de estación en México, pero sus efectos no sólo alcanzan a los humanos también afectan a las plantas

Plantas que Sufren por Calor y Cómo SalvarlasSi te consideras amante de las plantas, debes saber qué hay algunas especies que sufren por el calor del verano. Foto: Cuartoscuro.
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