Primer Día del Verano 2026: Las Plantas que Más Sufren Esta Semana y Cómo Salvarlas

El verano ya tiene fecha de llegada a México, el próximo 21 de junio ocurrirá el solsticio que marca el cambio de estación. Y sí, el cambio de clima también tiene efectos sobre tus plantas, y en N+ te explicamos cuáles sufren más esta semana y cómo salvarlas.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México reconoce que todos los seres vivos tienen condiciones de temperatura en las que sobreviven y crecen mejor, pero cuando éstas son extremas requieren de respuestas especiales para no morir.

Ya te compartimos 10 opciones de plantas para interior y exterior que son resistentes al calor, pero vale la pena que sepas qué cuidados debes de tener con algunas de las especies más delicadas.

Si apenas estás por iniciar con un huerto en casa o una azotea verde, en una nota previa te sugerimos qué plantas y semillas debes plantar en junio.

¿Qué plantas sufren más en los primeros días del Verano 2026 y cómo salvarlas?

Como los humanos y animales, las plantas tienen temperaturas óptimas en las que pueden crecer y sobrevivir. Cuando se enfrentan a calor extremo desarrollan estrés térmico que les causa daños irreversibles e incluso pueden morir.

Debido a que no pueden buscar sombra o agua, dependen de su posibilidad de cambiar de forma para sobrevivir. La longitud de sus tallos y orientación de sus hojas varían en función de las temperaturas.

En ambientes con mucho calor, los tallos se elevan y las hojas adquieren una posición más erguida, lo que permite que el viento pase entre los tallos y hojas.

No sólo se trata de regar con mayor frecuencia, sino entender sus necesidades y cuidarlas para que atraviesen la temporada de calor satisfactoriamente. Entre las variedades de plantas a las que hay que poner especial atención están las siguientes:

Helecho (Pteridium).

Se usan como plantas ornamentales para jardines o de interior, además se suman a las plantas medicinales por sus propiedades antidiarreicas y para alivio del estrés.

Síntomas de afectación por calor.

El calor excesivo puede causar deshidratación rápida que se refleja en hojas amarillentas, puntas secas o marrones y caída de follaje.

Las hojas tienen un aspecto "achicharrado" por el sol directo.

Las hojas se caen.

Si se someten a estrés térmico en la maceta, las raíces se pueden pudrir.

Causa de afectaciones por calor.

Manchas solares.

Sobrecalentamiento de la maceta.

Falta de riego.

Solución.

Para contrarrestar los efectos del calor aumenta la humedad ambiental y protégelas del sol directo.

Garantiza riego constante, sin encharcar el sustrato.

Corta las hojas totalmente secas o quemadas y colócalas en lugares de luz indirecta.

Hiedra (Heredera).

Es una planta leñosa y trepadora, conocida por su capacidad para cubrir muros, árboles y paredes.

Síntomas de afectaciones por el calor.

Plantas y bordes secos, cuyas hojas se vuelven marrones y crujientes.

Las hojas se enrollan ante una alta exposición al sol.

Marchitamiento de hojas durante las horas de mayor calor.

Caída prematura de hojas que se desprenden con facilidad.

Causa de afectaciones por el calor.

Estrés térmico por exposición prolongada al sol.

Solución,

Riego a primera hora de la mañana o al atardecer para que el agua no se evapore de inmediato.

Pulverización: Rocía agua sobre las hojas por la noche para refrescar la planta y aumentar la humedad ambiental.

Hortensias (Hydrangea).

Se trata de plantas ornamentales de climas templados, que en su mayoría son arbustos de uno a tres metros de altura. Nacen desde el inicio de la primavera hasta finales de otoño.

Síntoma de afectación por calor.

Marchitamiento repentino.

Bordes de hojas marrones y quebradizos.

Decoloración de las flores.

Sequedad de las raíces que limita la floración futura.

Causas de afectación por calor.

Los síntomas antes descritos se presentan cuando la planta se expone directamente a los rayos UV o al aire caliente.

Solución.

Sombra durante la tarde, en el horario de mayor luz solar.

Riego abundantes en días calurosos, hasta dos veces al día.

Evita podar en exceso para que esas hojas protejan a las nuevas del sol.

Suculentas (su nombre científico depende de su variedad).

Se trata de plantas que almacenen agua en cantidades mayores que otra variedad de plantas den órganos con tejido parenquimático. Sobreviven a largos periodos de sequía en climas áridos.

Síntomas de afectación por calor.

Cuando tienen exceso de luz solar, se tiñen de un color rosado o cambian de color.

Cuando reciben demasiado calor, las hojas se pueden quemar.

Si aparecen manchas blancas, el daño por quemadura solar es irreversible.

Cuando está expuesta a altas temperaturas toma un color dorado o amarillo.

Causas de afectación por calor.

Exceso de luz directa o exposición al sol.

Solución.

En zonas de bastante calor, regar cada dos días para mantener las raíces frescas.

Exponer las suculentas al sol de forma gradual, para evitar que se quemen por exceso de exposición solar.

Orquídeas (Orchidaceae).

Las orquídeas son una familia de plantas que se distinguen por la complejidad de sus flores y las interacciones con los polinizadores. Son plantas de ornato delicadas.

Síntomas de afectación por calor.

Una vez que la orquídea sufre estrés por calor puede tardar en recuperarse.

Las altas temperaturas secan las orquídeas, aún cuando estén en maceta provocando amarillamiento y caída de hojas.

Sobrecalentamiento que provoque hojas marchitas.

Quemaduras solares que se manifiestan con manchas rojas o púrpuras sobre los pétalos u hojas.

Causa de afectación por calor.

El estrés térmico provoca los distintos signos antes mencionados que van más allá del marchitamiento. Las hojas coriáceas, por ejemplo, indican una desecación severa y posibles daños a nivel celular.

Solución.

Aplicar fertilizantes con moderación, utilizando una solución diluida.

Durante los días más calurosos requieren de riego frecuente para evitar la deshidratación.

Colócala en una zona donde circule el aire, para permitir que se oxigenen, lo que las alejará de la pudrición por hongos y bacterias.

Se recomienda contar con un sistema de nebulización para mantener su húmedad durante todo el día.

Albahaca (Ocimum Basilicum L.).

Es una planta aromática de hasta 50 centímetros de altura, cuya época de floración coincide con el verano. Se utiliza con fines culinarios por lo que se comercializa fresca o seca. Además de tener propiedades insecticidas, nematicidas y antimicrobianos.

Síntomas de afectación por calor.

Marchitamiento general, hojas enrolladas o ahuecadas son los principales síntomas.

Bordes secos o crujientes en sus hojas y susceptible a plagas.

Causa de afectaciones por calor.

En áreas con poca circulación del aire pueden contraer placas fúngicas.

El riesgo inadecuado puede provocar hojas amarillentas.

La exposición excesiva al sol y las altas temperaturas pueden provocar tallos doblados o caídos.

Solución.

Ruega con regularidad el sustrato sin encharcar, por la mañana o por la tarde para evitar que se evapore inmediatamente.

Colócala en un lugar de sombra parcial durante las horas de mayor luz solar.

En zonas de mucho calor, rocía agua en los alrededores de la planta para humedecer el ambiente sin mojar las hojas.

5 Tips para cuidar plantas del calor de Verano en Junio 2026

Infórmate sobre la frecuencia y cantidad de riesgo que requiere la planta para evitar que se "ahogue". Conoce si se trata de una planta de sol o de sombra, para evitar quemaduras solares. Sitúala en zonas con ventilación, para que los tallos y hojas se oxigenen adecuadamente. Abona tus plantas para que el sustrato esté bien nutrido para soportar situaciones adversas. Agrupa tus plantas según su variedad, al transpirar aumenta la humedad en la zona y ayuda a evacuar el calor.

SARR