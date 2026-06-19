Sheinbaum Destaca Resolución de la Corte sobre Guardería ABC: “Es Histórica”

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 19 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de la Guardería ABC.

Señaló que solicitará a la Fiscalía General de la República información detallada sobre los alcances jurídicos de la resolución.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Decisión de la SCJN sobre Guardería ABC

Destaca labor de la Corte

Explicó que será la propia fiscal quien informe públicamente cuáles son las implicaciones legales derivadas de la determinación de la Suprema Corte y de qué manera podría influir en las investigaciones.

"Vamos a preguntarle a la fiscal, para que ella pueda dar públicamente más información de qué implicaciones puede tener esta resolución de la Corte", dijo.

Consideró que la resolución refleja una nueva visión dentro del Poder Judicial y afirmó que difícilmente una integración anterior de la Corte habría tomado una decisión similar.

También, señaló que el fallo muestra sensibilidad hacia las demandas de las víctimas y sus familiares, quienes durante años han solicitado que el caso continúe siendo investigado y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

FBPT