Sheinbaum Destaca Resolución de la Corte sobre Guardería ABC: “Es Histórica”

La presidenta Sheinbaum destacó la resolución de la Corte sobre la Guardería ABC

GuarderíaLa presidenta Claudia Sheinbaum calificó como "histórica" la resolución de la Suprema Corte sobre el caso de la Guardería ABC. Foto: Cuartoscuro

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