Morena Solicita Suspensión de Derechos Partidarios de Edil de Tenancingo por Falso Secuestro

Ariadna Montiel Reyes solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el inicio de un procedimiento sancionador

La presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. Foto: CuartoscuroLa presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. Foto: Cuartoscuro
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