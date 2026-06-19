Morena Solicita Suspensión de Derechos Partidarios de Edil de Tenancingo por Falso Secuestro

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento para suspender los derechos partidarios de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, informó el partido mediante un comunicado.

La dirigencia nacional argumentó que la petición responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios éticos y estatutarios que rigen la vida interna del movimiento, por lo que será la instancia jurisdiccional partidaria la encargada de analizar el caso y determinar las medidas correspondientes.

De acuerdo con Morena, la solicitud fue presentada formalmente ante la CNHJ para que se abra un procedimiento de investigación y se evalúe la eventual suspensión de los derechos partidarios de la alcaldesa mexiquense mientras se desarrolla el proceso interno.

La dirigencia nacional ha reiterado en diversas ocasiones que mantendrá una política de cero tolerancia ante conductas que puedan contravenir los principios del partido, particularmente en el ejercicio de cargos públicos emanados de Morena.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será la encargada de determinar si existen elementos suficientes para aplicar medidas cautelares o sanciones conforme a la normativa interna del partido. Hasta el momento, Morena no ha informado sobre los plazos en que se resolverá el procedimiento.

El caso se suma a las acciones emprendidas por la dirigencia nacional para reforzar los mecanismos de control interno y vigilancia del comportamiento de sus militantes y representantes populares, en momentos en que el partido busca fortalecer su imagen de apego a los principios de austeridad y ética pública.

¿Qué hizo la edil de Tenancingo?

El 31 de mayo de 2026, dos hombres y una mujer se llevaron por la fuerza a la alcaldesa de Tenancingo cuando estaba afuera de su casa. Un día de después, la presidenta municipal supuestamente escapó por un descuido de los captores. Los responsables pedían 40 millones de pesos por el rescate y querían que el dinero saliera de las arcas municipales.

Las investigaciones descartan que la edil haya sido víctima de un secuestro real, como denunció inicialmente ante las autoridades.

AMP