¿Cómo Saber Si Salí en Mujeres con Bienestar? Así Checas Estatus para Pago en Junio 2026
Esta semana inició el Calendario de Pagos de Mujeres Bienestar Junio 2026, por lo que las beneficiarias de 18 a 64 años buscan consultar el estatus de su depósito
¿Ya sabes si fuiste aceptada en Mujeres con Bienestar Edomex? Te decimos paso a paso cómo verificar estatus del programa. Foto: Cuartoscuro.
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PorRedacción N+
Esta semana inició el Calendario de Pagos de Mujeres con Bienestar para Junio 2026, por lo que personas de 18 a 59 años que hicieron su registro se preguntan cómo saber si fueron aceptadas. Para que tengas claro si eres beneficiaria del programa, en N+ te decimos cómo checar el estatus para el pago del apoyo por 2,500 pesos.
Aunque no es el único programa con registro abierto para mujeres. Aquellas personas de 18 a 59 años de edad que residan en alguno de los 125 municipios de la entidad, se pueden registrar a este Apoyo Bienestar En una nota previa ya te compartimos el link para hacer el proceso en línea.
¿Cómo checar el estatus Mujeres con Bienestar en Junio 2026?
Si tienes dudas sobre el programa Mujeres con Bienestar 2026, existen distintas formas de consultar tu estatus y saber si saliste entre las beneficiarias.
A continuación se enlistan las opciones para que elijas la que te parezca más adecuada, luego de que el enlace de registerboom.mujeresbienestar.com dejó de funcionar.
Acércate a los Servidores de la Nación que recorren los 125 municipios del Estado de México.
Ubica tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Estado de México. En este link puedes consultar las direcciones por cada uno de los 125 municipios.
También puedes comunicarte al número 55 9370 0924 de la Secretaría del Bienestar Edomex, para recibir asistencia sobre tu Tarjeta Mujeres con Bienestar.
Mientras que para recibir información sobre tu solicitud o registro presencial, debes comunicarte al número 55 9370 1223.