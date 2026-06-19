¿Cómo Saber Si Salí en Mujeres con Bienestar? Así Checas Estatus para Pago en Junio 2026

Esta semana inició el Calendario de Pagos de Mujeres Bienestar Junio 2026, por lo que las beneficiarias de 18 a 64 años buscan consultar el estatus de su depósito

Estatus Mujeres con Bienestar 2026. Como verificar estatus de beneficiarias al programa Edomex¿Ya sabes si fuiste aceptada en Mujeres con Bienestar Edomex? Te decimos paso a paso cómo verificar estatus del programa. Foto: Cuartoscuro.

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