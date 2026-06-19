¿Cómo Saber Si Salí en Mujeres con Bienestar? Así Checas Estatus para Pago en Junio 2026

Esta semana inició el Calendario de Pagos de Mujeres con Bienestar para Junio 2026, por lo que personas de 18 a 59 años que hicieron su registro se preguntan cómo saber si fueron aceptadas. Para que tengas claro si eres beneficiaria del programa, en N+ te decimos cómo checar el estatus para el pago del apoyo por 2,500 pesos.

Juan Carlos González Romero, titular de la secretaría del Bienestar Edomex dio a conocer las fechas de depósito por letra, toda vez que el Calendario de Pagos de Mujeres con Bienestar avanza en orden alfabético.

Aunque no es el único programa con registro abierto para mujeres. Aquellas personas de 18 a 59 años de edad que residan en alguno de los 125 municipios de la entidad, se pueden registrar a este Apoyo Bienestar En una nota previa ya te compartimos el link para hacer el proceso en línea.

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¿Cómo checar el estatus Mujeres con Bienestar en Junio 2026?

Si tienes dudas sobre el programa Mujeres con Bienestar 2026, existen distintas formas de consultar tu estatus y saber si saliste entre las beneficiarias.

A continuación se enlistan las opciones para que elijas la que te parezca más adecuada, luego de que el enlace de registerboom.mujeresbienestar.com dejó de funcionar.

Acércate a los Servidores de la Nación que recorren los 125 municipios del Estado de México.

Ubica tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Estado de México. En este link puedes consultar las direcciones por cada uno de los 125 municipios.

También puedes comunicarte al número 55 9370 0924 de la Secretaría del Bienestar Edomex, para recibir asistencia sobre tu Tarjeta Mujeres con Bienestar.

Mientras que para recibir información sobre tu solicitud o registro presencial, debes comunicarte al número 55 9370 1223.

Una vez que conozcas si fuiste aceptada en el programa Mujeres con Bienestar 2026 debes esperar a que llegue el depósito en tu Tarjeta de Mujeres con Bienestar.

¿Quiénes ya no reciben depósito de Mujeres con Bienestar 2026?

A partir de Junio 2026, las mujeres que cumplen 60 años ya no recibirán el apoyo Bienestar por 2,500 pesos correspondiente a junio 2026, toda vez que exceden el límite de edad.

De modo que deberán inscribirse a la Pensión de Mujeres Bienestar que entrega el Gobierno de México por 3,100 pesos. Para que lo tengas más claro, en una nota previa ya te dimos a conocer quiénes serán dadas de baja del programa en junio 2026.

SARR