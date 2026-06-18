¿Quiénes No Reciben Apoyo Bienestar Mujeres 18 a 59 Años en Junio 2026? Hay Bajas Tras Registro

Durante las últimas horas miles de beneficiarias y personas en lista de espera hacen la consulta de estatus en el apoyo Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, pues en marcha está el tercer pago del año, por eso acá te decimos quiénes no reciben su dinero en el Edomex, pues aunque recién hubo registro de actualización de datos y entrega de tarjetas, muchas ya fueron dadas de baja.

En el momento en que se anunció el calendario de pagos del apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años, en una nota ya te dijimos quiénes cobran del 18 al 23 de junio 2026 y de cuánto es el apoyo que va a caer en las tarjetas este mes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tarjetas de Bienestar: Calendario de Entrega en Junio 2026

¿Quiénes no reciben apoyo Mujeres con Bienestar 18 a 59 años en junio 2026?

Aunque recientemente el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos Romero González anunció que el programa ya llego a un millón de beneficiarias en el Edomex, en el mes de junio las personas que no van a recibir depósito son las siguientes:

Beneficiarias que en abril 2026 cumplieron uno o dos años dentro del programa social, dependiendo si son de zona rural o urbana y por ende ya cobraron seis o 12 pagos . Es el límite de depósitos que se brindan.

Mujeres que ya cumplieron 60 años de edad este año. Ella deben inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar 202 6, que justo abre registro en junio .

Beneficiarias que no cuenten con su tarjeta activa. Es requisitos indispensable para poder cobrar.

¿Cómo hacer consulta de estatus Mujeres con Bienestar?

Si tienes dudas y deseas saber si aún formas parte de Mujeres con Bienestar 2026, las beneficiarias pueden marcar al número de teléfono 55 9370 0924. Recuerda ser paciente, pues la línea puede llegar a estar saturada por alta demanda.

Para checar el saldo de tu tarjet a Mujeres con Bienestar , a continuación te compartimos las diferentes opciones para consultarlo:

Desde tu navegador en la siguiente dirección: https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx. (Primero, deberás crear tu usuario y registrar tu tarjeta). WhatsApp enviando la palabra "Saldo" al número 5255 9337 2498. Cajeros automáticos de cualquier banco: Considera que se te puede aplicar una comisión de acuerdo a cada banco.

El apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años será entregado hasta del 17 al 23 de junio 2026, en los 125 municipios del Edomex. Corresponde al depósito del bimestre mayo-junio y a cada beneficiarias le debe llegar un monto de 2,500 pesos en su tarjeta.

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