¿Quiénes No Reciben Apoyo Bienestar Mujeres 18 a 59 Años en Junio 2026? Hay Bajas Tras Registro

Está en marcha el pago del apoyo Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años, pero varias personas que eran beneficiarias no van a poder cobrar

Quiénes no reciben apoyo Mujeres con Bienestar 18 a 59 años en junio 2026 bajas tras registroEl pago de Mujeres con Bienestar 18 a 59 años será de 2,500 pesos en junio 2026. Foto: Juan Carlos González Romero

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