Princesa de Japón Acude a San Pedro Garza García Para Reunirse con la Selección de su País

La tarde de este jueves 18 de junio, la princesa, Isako de Takamado, integrante de una de las ramas de la familia imperial de Japón, arribó al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y una gran expectativa por parte de medios de comunicación y aficionados japoneses.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Llega La Princesa de Japón a San Pedro Garza García, NL

Su llegada se registró en el hotel donde se encuentra concentrada la selección de Japón, que participa en actividades relacionadas con su estancia en el estado. La llegada de la princesa fue captada completamente en vivo por N+ Monterrey, donde se observó el momento en que la comitiva ingresó al inmueble.

Antes de la llegada de la princesa, elementos de seguridad reforzaron la vigilancia en los alrededores del hotel. La presencia de la Guardia Nacional aumentó en la zona y también se instalaron vallas metálicas con el objetivo de mantener el orden y delimitar los espacios para la prensa y las personas que esperaban observar la llegada de la representante japonesa.

Tras el arribo de los vehículos oficiales, se pudo confirmar que la persona que descendió de una de las camionetas era Isako de Takamado, quien posteriormente ingresó al hotel entre un amplio despliegue de seguridad.

Sostendrá encuentro con la selección de Japón

La princesa Isako de Takamado llegó a Nuevo León para reunirse con los jugadores de la selección japonesa, quienes permanecerán concentrados en San Pedro Garza García. Su visita generó una gran expectativa, no solo entre los medios nacionales e internacionales, sino también entre integrantes de la comunidad japonesa y aficionados regiomontanos que se dieron cita en el exterior del hotel.

Isako de Takamado es viuda de un príncipe japonés y es reconocida por ser una de las integrantes de la familia imperial con mayor presencia en actividades culturales y en encuentros con medios de comunicación. Cabe destacar que su visita a Nuevo León ocurre después de que, durante una gira por Asia realizada a principios de abril, el gobernador del estado extendiera una invitación para que la representante de la familia imperial japonesa visitara la entidad.

La cobertura sobre su estancia en San Pedro Garza García continuará conforme se den a conocer nuevas actividades relacionadas con su visita y el encuentro con la selección de Japón

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

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