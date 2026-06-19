Princesa de Japón Acude a San Pedro Garza García Para Reunirse con la Selección de su País

La integrante de la familia imperial de Japón arriba a la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León

Llega la princesa Isako de Takamado a San Pedro Garza GarcíaFoto: N+

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La princesa, Isako de Takamado, llega a San Pedro Garza García, Nuevo León, para reunirse con la selección de Japón. Su visita genera gran expectativa y un fuerte dispositivo de seguridad.

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