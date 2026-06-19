Cierran Puertas del Fan Festival en Parque Fundidora; No Hay Cupo para Más Personas

Gran afluencia satura el Parque Fundidora tras partido de Mexico vs Corea

Fan fest en Monterrey, Nuevo LéonmFoto: Fuerza Civil

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¡Atención! Cierran puertas del Fan Fest en Fundidora por máxima capacidad tras el partido México vs. Corea. Las autoridades piden no intentar ingresar. Conoce más detalles.

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