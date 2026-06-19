Cierran Puertas del Fan Festival en Parque Fundidora; No Hay Cupo para Más Personas

La gran cantidad de aficionados que acudieron al Fan Festival instalado en el Parque Fundidora provocó que las autoridades cerraran los accesos debido a que el lugar alcanzó su máxima capacidad durante la transmisión del partido México contra Corea y los eventos relacionados con la gran fiesta de futbol.

Desde temprana hora, cientos de personas comenzaron a llegar al recinto. Aunque las puertas fueron abiertas alrededor de las tres de la tarde, muchos jóvenes ya se encontraban formados desde antes con la intención de ingresar y disfrutar de las actividades, la transmisión del encuentro y los espectáculos programados.

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Sin embargo, conforme avanzó la tarde, la afluencia de asistentes incrementó hasta rebasar la capacidad permitida, por lo que se decidió cerrar algunos accesos y solicitar a las personas que aún permanecían afuera que se retiraran del lugar.

Personal en la zona informó que ya no se estaba permitiendo el ingreso al parque debido a la saturación del espacio, por lo que insistieron en evitar empujones o intentos de entrar por la fuerza, ya que la situación podría representar un riesgo para los asistentes.

Algunos jóvenes intentaron ingresar corriendo al parque; sin embargo, en el interior existe un perímetro delimitado, por lo que resultó complicado permitir más accesos.

Además de la concentración de personas, las altas temperaturas fueron otro factor de preocupación, debido a que durante la jornada se registró una sensación térmica superior a los 43 grados.

Se registró gran actividad vial en la avenida Fundidora desde avenida Revolución, así como la zona de avenida Madero hacia la Arena Monterrey.

Ante la saturación del lugar, las autoridades recomendaron a los aficionados trasladarse a otros espacios habilitados con pantallas para seguir disfrutando del encuentro, como el Parque del Agua en Guadalupe y un área instalada en el Parque España.

Fuerza Civil mantiene vigilancia en los accesos

Pese a la gran concentración de personas, Fuerza Civil informó que al interior del Parque Fundidora la situación se mantiene bajo control, aunque el recinto se encuentra a su máxima capacidad.

Los accesos permanecen bajo vigilancia permanente con el objetivo de evitar el sobrecupo y garantizar la seguridad de todos los asistentes, por lo que se reiteró el llamado a la ciudadanía a no acudir al lugar, ya que no será posible ingresar mientras se mantenga la saturación del espacio

Con información de José Luis García/ Noticias N+

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