Sheinbaum Celebra Triunfo de Selección Mexicana Frente a Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la Selección Mexicana al derrotar a Corea del Sur en su segundo partido del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la Selección MexicanaFoto: X Claudiashein
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