Sheinbaum Celebra Triunfo de Selección Mexicana Frente a Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la Selección Mexicana frente a la de Corea del Sur, en su segundo partido del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó su felicidad por la victoria del equipo nacional, lo que les permite avanzar una fase más en el torneo internacional.

"Muchas felicidades a nuestra Selección", escribió.

Además, aseguró que su esfuerzo, dedicación y talento se han convertido en inspiración y orgullo para todos los mexicanos.

"Su triunfo llena de orgullo a todo México", expresó.

Claudia Sheinbaum también incluyó en su mensaje una foto en la que aparece levantando los brazos en señal de felicidad mientras observa la transmisión del partido en el Palacio Nacional junto a su esposo, Jesús María Tarriba Unger.

Momentos después, la mandataria mexicana compartió un video que muestra su reacción del gol que metió Luis Romo al minuto 50 del emocionante encuentro. Sheinbaum no pudo contener su alegría y se levantó de su asiento para correr y celebrar la anotación. Finalmente, regresó a su asiento con una enorme sonrisa y abrazó a Tarriba Unger.

"¡Viva México!", escribió.

¿Qué sigue para México ahora en el Mundial 2026?

La victoria de México frente a Corea del Sur le ha asegurado la clasificación en el primer lugar de la tabla del grupo A.

Por lo tanto, disputará los dieciseisavos de final en Ciudad de México y podrán descansar los titulares en la última jornada. Además, sumarán 6 puntos, por lo que sus otros tres rivales ya no lo alcanzarán.

Ahora bien, aunque sufrieran un descalabro al perder ante Chequia en la última jornada, clasificarían a la siguiente etapa del torneo.

EPP