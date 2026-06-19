Aficionados Tiran Vallas e Irrumpen en Fan Festival del Zócalo a Pesar de Cupo Lleno

Así captaron a aficionados dar "portazo" en el Fan Festival en el Zócalo de CDMX para ver el partido de México vs Corea en el Mundial 2026

Aficionados tiran vallas irrumpen Fan Festival CDMX

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Portazo en el Fan Fest del Zócalo: aficionados irrumpen para ver México vs Corea. SSC abre accesos para garantizar seguridad. ¿Qué pasó realmente? Infórmate aquí.

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