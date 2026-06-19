Aficionados Tiran Vallas e Irrumpen en Fan Festival del Zócalo a Pesar de Cupo Lleno

El Fan Festival en el Zócalo de CDMX, alcanzó su capacidad máxima horas antes del partido entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026, sin embargo, un gran número de aficionados esperó alrededor de la plaza para tratar de ingresar después. ¿Fue portazo?

En este LIVEBLOG puedes seguir el minuto a minuto del encuentro entre el Tri y Corea del Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron apenas unos minutos antes del silbatazo inicial del partido que se lleva a cabo en el Estadio Sede Guadalajara.

Las cámaras de N+ captaron el momento en el que decenas de personas lograron superar la barrera de seguridad ubicada en los accesos principales.

En las imágenes se pudo observar cuando los aficionados comenzaron a empujarse para poder derribar las vallas. Entre empujones y gritos, algunas personas lograron ingresar a la Plaza de la Constitución para ver el partido del torneo de futbol más importante del mundo.

Lo anterior, a pesar de que las autoridades capitalinas y los organizadores del evento, informaron desde las 17:00 horas, que ya no había espacio para recibir a más visitantes, ya que el aforo es únicamente de 55 mil personas.

¿Hubo portazo en el Fan Festival del Zócalo CDMX?

Luego de darse a conocer estas imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que tras evaluar la situación del Fan Fest del Zócalo y realizar adecuaciones, se permitió el acceso procurando la integridad física de los asistentes.

“La Policía Metropolitana de la SSC abrió las puertas del acceso de 20 de noviembre y de Madero y Palma, para que otro grupo de aficionados ingresara a disfrutar del partido de futbol”, aseguró.

¿Dónde ver México VS Corea gratis?

Para el partido de México VS Corea del Sur se instalaron 12 pantallas complementarias en los alrededores del Zócalo. Las cuales están ubicadas en estos espacios:

Av. Juárez (frente al Palacio de Bellas Artes y a la Alameda Central).

20 de Noviembre (esquina con Rep. De Uruguay, Mesones y Regina).

Pino Suárez (esquina con Rep. De Uruguay y Rep. Del Salvador).

Palma (esquina con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).

5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).Festivales Futboleros en las 16 alcaldías.

EPP