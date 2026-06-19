Localizan a Hombre Muerto en Carretera Gómez Palacio-Durango

Un hombre fue localizado sin vida sobre la carretera libre Gómez Palacio-Durango, a la altura de un restaurante. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Lerdo, quienes confirmaron el fallecimiento y dieron aviso a las autoridades correspondientes.

De manera preliminar, se presume que la víctima, quien hasta el momento permanece en calidad de no identificada, habría sido atropellada por un vehículo.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. En tanto, la Vicefiscalía de la Región Laguna de Durango inició las investigaciones para esclarecer los hechos.

Muere ciclista de la tercera edad tras ser arrollado por una camioneta en Torreón

Un ciclista de 60 años, identificado como Ramón, perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta cuando circulaba sobre el bulevar Revolución, a la altura de la construcción del sistema vial, en Torreón. El fuerte impacto dejó a la víctima sin vida sobre la carpeta asfáltica.

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Tras el accidente, el conductor de la camioneta huyó del lugar sin prestar ayuda. Autoridades realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.