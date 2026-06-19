Localizan a Hombre Muerto en Carretera Gómez Palacio-Durango

Un hombre fue localizado sin vida sobre la carretera libre Gómez Palacio-Durango.

Localizan a Hombre Muerto en Carretera Gómez Palacio-DurangoFoto: N+

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Encuentran a un hombre muerto en la carretera Gómez Palacio-Durango. Se presume que fue atropellado. Autoridades investigan. Conoce más detalles.

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