Acuchillado sobre Paseo de la Reforma Hoy: Detalles del Ataque en Zona Centro de la CDMX
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Un hombre fue acuchillado en el cuello durante una riña en Paseo de la Refoma e Hidalgo, en la zona centro de la CDMX
Un hombre fue detenido como presunto responsable de lesionar con arma blanca a un comerciante, sobre Paseo de la Reforma e Hidalgo, alcaldía Cuauhtémoc
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Este miércoles, 29 de abril de 2026, un hombre fue acuchillado en Paseo de la Refoma e Hidalgo, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, un hombre atacó con un arma blanca a un comerciante de la zona, lo que provocó una intensa movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Presuntamente el ataque ocurrió durante una riña.
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Un detenido por ataque con cuchillo
Una ambulancia llegó hasta el lugar de los hechos, muy cerca del Eje 1, en la alcaldía Cuauhtémoc, para atender a la víctima de aproximadamente 48 años de edad, quien presentaba una herida en el cuello, por lo que fue trasladado a un hospital cercano.
Minutos más tarde, un hombre fue detenido como presunto responsable de ataque, fue ingresado a un patrulla y trasladado al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.
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Con infomación de N+.
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