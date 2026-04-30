Sheinbaum Irá a Brasil para Firmar Acuerdo con Petrobras: ¿Ya Hay Fecha para la Gira?

Este jueves, 30 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que viajará a Brasil para firmar un acuerdo con Petrobras.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que espera que haya acuerdo de entendimiento entre Pemex y Petrobras.

“Queremos tener un acuerdo de entendimiento entre Pemex y Petrobras en el que estamos trabajando de colaboración, de cooperación”, dijo.

Explicó que la directora de Petrobras vino a México y que “después viene un equipo la segunda semana de mayo, en temas de exploración y producción, de transformación, de biocombustibles, entonces, a partir de ahí se establece acuerdo de entendimiento para la cooperación", destacó la presidenta.

Destacó que el objetivo es ir a firmarcel acuerdo a Brasil, “y regresar el mismo día”, sim embargo, aclaró que aún no está definida la fecha.

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy:

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