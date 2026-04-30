¿Qué Pasó en la Línea B del Metro CDMX este Día del Niño? Esto informaron Sobre Servicio
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Esta mañana, el servicio en la Línea B del Metro se reportó con afectaciones; esto comunicaron
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La mañana de hoy, 30 de abril de 2026, que se festeja el Día del Niño, el servicio del Metro CDMX en la Línea B tuvo afectaciones, en N+ te compartimos qué pasó.
Usuarios reportaron largos tiempos de espera, de más de 10 minutos, por lo que en el Metro emitieron un aviso a las 10:38 horas, donde informó que el servicio se ofrecía de forma provisional de Ciudad Azteca a Oceanía.
Minutos después, a las 11:11 horas, el director del Metro, Adrián Rubalcava, comunicó que el servicio comenzaba a estabilizarse. También agradeció la labor del personal y la comprensión de los usuarios ante las afectaciones.
Noticia relacionada: Metro CDMX Hoy: Estaciones Cerradas de la Línea 2 Este 30 de Abril de 2026.
Reanudan servicio en la Línea B del Metro
A las 11:14 horas compartieron: "se reanuda la circulación de los trenes en la Línea B, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio en ambas direcciones".
No te olvides que hay modificaciones en otras líneas, en N+ te damos los detalles: Cambio en el Servicio de la Línea 2 del Metro CDMX: Así Funcionará.
Durante la suspensión parcial, pasajeros reportaron:
- Largos tiempos de espera,
- Avances lentos de trenes.
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