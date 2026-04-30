¿Qué Pasó en la Línea B del Metro CDMX este Día del Niño? Esto informaron Sobre Servicio

La mañana de hoy, 30 de abril de 2026, que se festeja el Día del Niño, el servicio del Metro CDMX en la Línea B tuvo afectaciones, en N+ te compartimos qué pasó.

Usuarios reportaron largos tiempos de espera, de más de 10 minutos, por lo que en el Metro emitieron un aviso a las 10:38 horas, donde informó que el servicio se ofrecía de forma provisional de Ciudad Azteca a Oceanía.

Minutos después, a las 11:11 horas, el director del Metro, Adrián Rubalcava, comunicó que el servicio comenzaba a estabilizarse. También agradeció la labor del personal y la comprensión de los usuarios ante las afectaciones.

Video: ¡Toma Precauciones! Estas Estaciones del Metro CDMX Estarán Cerradas hasta Nuevo Aviso

Noticia relacionada: Metro CDMX Hoy: Estaciones Cerradas de la Línea 2 Este 30 de Abril de 2026.

Reanudan servicio en la Línea B del Metro

A las 11:14 horas compartieron: "se reanuda la circulación de los trenes en la Línea B, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio en ambas direcciones".

No te olvides que hay modificaciones en otras líneas, en N+ te damos los detalles: Cambio en el Servicio de la Línea 2 del Metro CDMX: Así Funcionará.

Durante la suspensión parcial, pasajeros reportaron:

Largos tiempos de espera,

Avances lentos de trenes.

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