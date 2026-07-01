Video del Momento Exacto en que Hombre Escapa de Fuerte Incendio en Departamentos

Un video video muestra el momento del incendio mortal en Amberes; hay un saldo de al menos 6 muertos

IncendioUn edificio habitacional ubicado sobre la calle August Vermeylenlaan, en la ciudad de Amberes, donde ocurrió el incidente este miércoles 1 de julio de 2026. Foto: AFP
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