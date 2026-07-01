Video del Momento Exacto en que Hombre Escapa de Fuerte Incendio en Departamentos

Un video captó el momento en que un hombre logra escapar de un fuerte incendio registrado hoy, 1 de junio de 2026, en un edificio de departamentos de Amberes, Bélgica, donde al menos seis personas murieron, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Las imágenes muestran la magnitud de la emergencia, mientras equipos de rescate trabajan para poner a salvo a los habitantes atrapados en el inmueble de diez pisos.

Six people dead, several others seriously injured after an apartment building #fire in Antwerp, #Belgium.



pic.twitter.com/x0TwDJtlbD — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 1, 2026

¿Qué pasó en el incendio de Amberes?

El incendio comenzó durante la mañana en un complejo habitacional donde se estima que vivían alrededor de 200 personas.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas y el humo se propagaron rápidamente por el edificio, obligando a decenas de residentes a refugiarse en balcones y terrazas mientras esperaban la llegada de los cuerpos de emergencia.

La policía confirmó que al menos seis personas perdieron la vida, aunque las autoridades continúan evaluando el número de lesionados.

Elementos de bomberos y servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo para rescatar a los residentes. Algunos fueron evacuados mediante escaleras telescópicas, mientras que otros descendieron por la fachada del edificio utilizando cuerdas especiales.

FBPT