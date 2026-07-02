Profepa Confirma Muerte del Tigre de Bengala Blanco: ¿Qué Pasó en Tepetlaoxtoc?

El tigre de bengala blanco que escapó en Tepetlaoxtoc murió; Profepa revela detalles del caso

tigre blancoMuere el tigre blanco de bengala, que escapó el pasado 27 de junio de 2026. Foto: X, @pciviledomex

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