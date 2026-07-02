Profepa Confirma Muerte del Tigre de Bengala Blanco: ¿Qué Pasó en Tepetlaoxtoc?

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) confirmó hoy, 2 de julio de 2026, la muerte de Kenzo, el tigre de bengala blanco que se escapó hace un par de días, en N+ te compartimos qué pasó en Tepetlaoxtoc.

La mañana de este jueves el animal fue localizado en una zona cerril del municipio. Durante las maniobras para su rescate, el tigre murió.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capturan a Tigre de Bengala que Escapó en Tepetlaoxtoc, Edomex ¿A Dónde será Trasladado?

Previo a su localización, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el ejemplar no escapó de una instalación operada por el Gobierno federal, sino de un predio o instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS).

La dependencia explicó que este tipo de establecimientos son administrados por particulares, quienes son responsables de garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares y proteger tanto a los animales como a la población.

Así inició la búsqueda del tigre de bengala blanco

El tigre se escapó el pasado 27 de junio de 2026, por lo que las autoridades implementaron un operativo coordinado entre Protección Civil del Estado de México, la Profepa y el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc.

Durante varios días, recorrieron distintas zonas del municipio para intentar ubicar al felino, mientras las autoridades pidieron a la población evitar acercarse en caso de observar al animal.

El ejemplar fue localizado la mañana de este jueves por personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), Parque Ecológico Zacango, Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policía municipal y estatal y la Profepa.

Clausuran lugar de donde escapó Kenzo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que concluyó el operativo de búsqueda y rescate del tigre de Bengala que escapó de un establecimiento privado autorizado para el manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Finalmente, la Profepa impuso una clausura total temporal al centro de donde Kenzo escapó.

El establecimiento privado registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), Animal Experience, es responsable de garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares bajo su resguardo, así como del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Vida Silvestre y en las autorizaciones correspondientes.

La Profepa reitera que, derivado del escape, se realizó una visita de inspección y se detectaron irregularidades en las instalaciones, así como en el cumplimiento del Plan de Manejo por evidentes encierros distintos a los autorizados y áreas de confinamiento en construcción y rehabilitación.

Además, se aseguraron nueve ejemplares de vida silvestre y se suspendieron todas las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial, permitiendo únicamente labores de alimentación y las necesarias para garantizar el bienestar animal.

La Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar y realizará las visitas de seguimiento necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas.

¿Qué pasó en el operativo de rescate de Kenzo?

La Profepa informó que, durante el operativo de rescate, médicos veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes. Sin embargo, ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, "premisa fundamental en este tipo de circunstancias".

Auqnue el ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios de la Cepanaf, del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal. Kenzo fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada. Pese a los esfuerzos realizados por el personal veterinario el ejemplar falleció.

"La Semarnat y la Profepa lamentan la pérdida de Kenzo y reiteran su compromiso con la protección de la vida silvestre".

FBPT