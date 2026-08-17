Muere Paoly Perera, Expresidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto: Esto le Pasó

Paoly Perera Maldonado, quien fue presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto y actualmente se desempeñaba como rectora del Tecnológico de esa localidad, murió en un accidente automovilístico. La noticia fue dada a conocer por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto también confirmó el deceso mediante un comunicado:

"La presidenta municipal Mary Hernández y el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Paoly Perera, ex presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto".

Por su parte, Mara Lezama escribió:

"Con un profundo pesar, lamento externar el fallecimiento de Paoly Perera Maldonado, ex presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, y actualmente, rectora del Tecnológico de FCP, quien perdió la vida en un accidente automovilístico".

Ex presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Al momento de su muerte, rectora del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto (FCP).

Murió en un accidente automovilístico, según los mensajes difundidos por Mara Lezama y el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto.

Le sobreviven esposo e hijos, de acuerdo con el mensaje de Mara Lezama.

Mara Lezama extendió condolencias a la familia de Perera Maldonado: "A su familia, esposo e hijos, todo nuestro cariño y nuestras condolencias para sus amigos y seres queridos, deseamos gran fortaleza ante esta irreparable y dolorosa pérdida".

El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por su parte, señaló en su comunicado: "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza en este momento difícil".