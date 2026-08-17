Política

Muere Paoly Perera, Expresidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto: Esto le Pasó

Paoly Perera, expresidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto y rectora del Tecnológico de FCP, murió en un accidente automovilístico

Muere Paoly Perera, Expresidenta Municipal de Felipe Carrillo PuertoPaoly Perera, ex presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto y rectora del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Felipe Carrillo Puerto, durante un discurso por el 28 aniversario de la institución. Foto: Facebook / Paoly Perera

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+