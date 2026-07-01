¿Venderán Cerveza el Domingo? Hablan sobre ‘Ley Seca’ en CDMX por México vs Inglaterra

La Selección Mexicana ya pasó a Octavos de Final del Mundial 2026. Te decimos si habrá Ley seca por el partido México vs Inglaterra el próximo domingo, 5 de julio de 2026, en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que el partido México vs Inglaterra será el próximo domingo a las 6:00 horas, en el estadio sede Ciudad de México.

¿Venderán cerveza el domingo por partido México vs Inglaterra ?

Autoridades de la Ciudad de México informaron que se revisarán las medidas implementadas en los anteriores partidos, entre ellas la Ley seca, ya que los aficionados buscan formas de ingresar alcohol a los eventos gratuitos deportivos por el Mundial 2026.

“Ya estaremos informando, creo entre más se prohíben situaciones, como son los festejos, siempre buscan”, indicaron las autoridades.

Se informó que gracias a los operativos implementados, se ha logrado evitar la venta de alcohol en el corredor de Reforma, pero, “por supuesto se tiene que operar más para evitar que lleguen a vender”.

Las autoridades indicaron que 50 mil latas con bebidas alcohólicas se decomisaron y que durante el Mundial 2026, se han remitido 216 personas al juzgado cívico y 6 al Ministerio Público.

Con información de N+