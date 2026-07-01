¿Venderán Cerveza el Domingo? Hablan sobre ‘Ley Seca’ en CDMX por México vs Inglaterra

Autoridades de la CDMX hablaron sobre la ‘Ley Seca’ en la capital del país por el partido México vs Inglaterra

Consumo de alcohol durante festejos por triunfo de la Selección MexicanaConsumo de alcohol durante festejos en el Ángel de la Independencia por triunfo de la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro

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¿Habrá Ley Seca en CDMX por el partido México vs Inglaterra? Autoridades revisan medidas para evitar venta de alcohol. Descubre más sobre el evento del domingo.

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