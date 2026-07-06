¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy 6 de Julio 2026? Este Es el Nivel de Presas

¿Sabías que las lluvias han favorecido al Sistema Cutzamala al 70%? Te indicamos cuál es el nivel de las presas

Lirio en la presa Miguel Alemán del Sistema Cutzamala en octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLirio en la presa Miguel Alemán del Sistema Cutzamala.. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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