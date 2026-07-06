¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy 6 de Julio 2026? Este Es el Nivel de Presas

Las lluvias registradas en el Valle de México continúan favoreciendo la recuperación del Sistema Cutzamala; así está el nivel sus presas hoy, 5 de julio de 2026, de acuerdo con el reporte más reciente de la Conagua.

Las precipitaciones registradas durante las últimas semanas siguen reflejándose en el nivel de las principales presas que abastecen de agua al Valle de México. Según el informe diario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) correspondiente al 6 de julio de 2026, el Sistema Cutzamala alcanzó un almacenamiento total de 548.002 millones de metros cúbicos, equivalente al 70.03% de su capacidad.

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El dato representa un incremento respecto al promedio registrado durante junio, cuando el nivel de llenado de las presas se ubicó en 69.51%, impulsado por las lluvias de ese mes.

¿Cuál es el nivel de las presas del Sistema Cutzamala?

El reporte de Conagua muestra que las tres presas que integran el sistema registraron los siguientes niveles de almacenamiento al 5 de julio, publicados este 6 de julio de 2026:

Villa Victoria: 65.03%.

Valle de Bravo: 77.60%.

El Bosque: 59.86%.

En conjunto, las tres presas suman 548.002 millones de metros cúbicos, lo que representa un 70.03% de almacenamiento, el porcentaje más alto registrado en los primeros días de julio.

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de México y diversos municipios del Estado de México.

Está conformado por las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, cuya capacidad conjunta es cercana a 782.5 millones de metros cúbicos. Su nivel de almacenamiento es monitoreado diariamente por la Conagua debido a su importancia para el suministro de millones de habitantes.

FBPT