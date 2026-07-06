Tormenta Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Habrá Lluvia Muy Fuerte este 6 de Julio 2026?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) indicó hoy, 6 de julio de 2026, que la semana comenzó con pronóstico de tormentas, en N+ te compartimos a partir de qué hora se esperan lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones, especialmente durante la tarde, cuando se prevé el desarrollo de las condiciones más intensas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Puebla: Pronóstico del Lunes 6 de Julio de 2026

¿A qué hora lloverá más fuerte en CDMX hoy?

Según el pronóstico meteorológico de la SGIRPC, el periodo de mayor intensidad de las lluvias será entre las 16:00 y las 20:00 horas. Durante ese lapso se prevén:

Lluvias fuertes en la mayor parte de la CDMX

Tormentas con descargas eléctricas.

Posible caída de granizo.

Rachas de viento de hasta 45 km/h.

Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad al conducir y afectaciones temporales en algunas vialidades.

¿Cómo estará el clima en la CDMX?

Antes de la llegada de las lluvias, el ambiente será de cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y un incremento de nubosidad conforme avance la tarde. El pronóstico contempla:

Temperatura máxima de 23 a 25 °C.

Temperatura mínima de 13 a 15 °C.

Viento del este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, aunque en algunas zonas podrían alcanzar los 45 km/h.

Acumulados de lluvia de entre 15 y 29 milímetros en distintos sectores de la capital.

FBPT