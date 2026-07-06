Tormenta Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Habrá Lluvia Muy Fuerte este 6 de Julio 2026?

En este comienzo de semana, se prevé tormenta con granizo y vientos de hasta 45 km/h en la CDMX

Inundación en Circuito Interior, a la altura del AICM, por lluvias el 30 de junio 2026.Inundación en Circuito Interior, a la altura del AICM, por lluvias el 30 de junio 2026. Foto: N+

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