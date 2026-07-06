Estrellas de Mar Llegan a la Costa de Boca del Río tras Fuerte Marejada y Sorprende a Turistas

Durante las primeras horas de este lunes una gran cantidad estrellas de mar fueron localizadas por turistas y bañistas en la zona de playa de Boca del Río.

Estrellas de mar sorprenden a turistas y bañistas en las costas de Boca del RíoFoto: N+

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¡Estrellas de mar invaden playas de Veracruz! Turistas en Boca del Río asombrados por este fenómeno natural. Descubre por qué suceden estas marejadas.

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