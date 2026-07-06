Estrellas de Mar Llegan a la Costa de Boca del Río tras Fuerte Marejada y Sorprende a Turistas

Turistas que se encontraban la mañana de este lunes 6 julio en la zona de playa de Boca del Río tuvieron la experiencia de ver el arribo de estrellas de mar. Viridiana Méndez Catarino turista que se encuentra de visita en la ciudad, describe así su sentimiento al poder disfrutar de este espectáculo de la naturaleza en Veracruz.

“Ay es muy bonito la verdad muy bonito verdad es algo que la verdad nunca había visto, son bastantes, La primera vez que veo la primera vez”.

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¿Por qué sucede este tipo de fenómeno naturales con las estrellas de mar?

El arribo de las estrellas de mar, suele deberse a la presencia de corrientes marinas fuertes o marejadas que son las encargadas de arrastrarlas desde el sistema arrecifal veracruzano hasta la zona de playa.

“La primera vez que veo una estrella de mar, Si es la primera vez no tengo tanto la posibilidad de venir al mar en la primera vez. Para mí es un animal extraño. A pesar de qué no se mueve pensar que están vivas”.

Jorge Infante otro turista que pudo ver de cerca de este suceso, aseguró que es la primera vez que tiene la oportunidad de ver tan de cerca una estrella de mar, aunque si menciona que le resulta una animal extraño.

Turistas regresan al mar estrellas expulsadas por la marejada

Los turistas después de disfrutar del momento se encargaron de regresar al mar con las debidas precauciones a cada una de las estrellas que debido a la marejada eran sacadas hacia la zona de playa.

Extraer las estrellas de mar del agua hace que entre aire en su organismo. Esto bloquea su sistema vascular acuífero, impidiéndoles moverse y alimentarse correctamente. incluso su manipulación fuera del agua les puede llegar a causar estrés letal.