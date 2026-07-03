Centros de Acopio en Veracruz tras Terremotos en Venezuela; ¿Dónde Están y Qué Puedo Donar?
En Veracruz y Xalapa se han activado centros de acopio para recibir artículos que se enviarán a Venezuela. Esto tras la emergencia que está pasando el país venezolano tras los terremotos registrados.
Foto: N+
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Terremotos en Venezuela: Veracruz y Xalapa activan centros de acopio. Dona artículos de higiene y alimentos para apoyar. Descubre los puntos de recolección y horarios.
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PorRedacción N+
Derivado de la emergencia que se ha presentado en Venezuela tras el terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 el pasado miércoles 24 de junio, se han activado centros de acopio en distintos puntos de la entidad veracruzana para recibir distintos productos que serán enviados a dicho país.
De acuerdo con lo informado, en dichos centros de acopio se reciben artículos de higiene personal, así como productos de limpieza y medicamentos, los cuales serán canalizados a la embajada venezolana, a la Cruz Roja y a otras organizaciones más.
¿Dónde se encuentran los centros de acopio?
En la ciudad de Xalapa ha sido instalado un centro de recepción de víveres; dicho centro se encuentra en la conocida "Plaza del Árbol", que recaudará artículos en un horario desde las 10:00 hasta las 17:00 horas de lunes a viernes. Esta plaza está localizada entre las calles Abasolo, Revolución y Constitución de la ciudad xalapeña.
Mientras tanto, en Veracruz, un centro de acopio fue instalado el pasado sábado 27 de junio en la asta bandera del municipio de Veracruz; sin embargo, señalaron que quienes quieran seguir donando durante la semana, estarán de lunes a viernes en la avenida Potrero, local cinco del fraccionamiento Geo Villas del Puerto.
¿Qué artículos puedo donar?
Se dio a conocer que en dichos centros de acopio se estarán recibiendo artículos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos, los cuales serán enviados a Venezuela. A continuación, te damos más detalles para que sepas qué artículos puedes llevar a los centros de acopio.