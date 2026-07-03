Centros de Acopio en Veracruz tras Terremotos en Venezuela; ¿Dónde Están y Qué Puedo Donar?

En Veracruz y Xalapa se han activado centros de acopio para recibir artículos que se enviarán a Venezuela. Esto tras la emergencia que está pasando el país venezolano tras los terremotos registrados.

Centros de Acopio en Veracruz tras Terremotos en Venezuela; ¿Dónde Están y Qué Puedo Donar?Foto: N+

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Terremotos en Venezuela: Veracruz y Xalapa activan centros de acopio. Dona artículos de higiene y alimentos para apoyar. Descubre los puntos de recolección y horarios.

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