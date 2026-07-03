Centros de Acopio en Veracruz tras Terremotos en Venezuela; ¿Dónde Están y Qué Puedo Donar?

Derivado de la emergencia que se ha presentado en Venezuela tras el terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 el pasado miércoles 24 de junio, se han activado centros de acopio en distintos puntos de la entidad veracruzana para recibir distintos productos que serán enviados a dicho país.

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De acuerdo con lo informado, en dichos centros de acopio se reciben artículos de higiene personal, así como productos de limpieza y medicamentos, los cuales serán canalizados a la embajada venezolana, a la Cruz Roja y a otras organizaciones más.

¿Dónde se encuentran los centros de acopio?

En la ciudad de Xalapa ha sido instalado un centro de recepción de víveres; dicho centro se encuentra en la conocida "Plaza del Árbol", que recaudará artículos en un horario desde las 10:00 hasta las 17:00 horas de lunes a viernes. Esta plaza está localizada entre las calles Abasolo, Revolución y Constitución de la ciudad xalapeña.

Mientras tanto, en Veracruz, un centro de acopio fue instalado el pasado sábado 27 de junio en la asta bandera del municipio de Veracruz; sin embargo, señalaron que quienes quieran seguir donando durante la semana, estarán de lunes a viernes en la avenida Potrero, local cinco del fraccionamiento Geo Villas del Puerto.

¿Qué artículos puedo donar?

Se dio a conocer que en dichos centros de acopio se estarán recibiendo artículos de limpieza, higiene personal y alimentos no perecederos, los cuales serán enviados a Venezuela. A continuación, te damos más detalles para que sepas qué artículos puedes llevar a los centros de acopio.

Insumos médicos:

Gel antibacterial

Alcohol

Guantes desechables

Cubrebocas

Pañales para adultos

Jeringas

Toallas húmedas

Vendas

Medicamento básico

Alimentos: