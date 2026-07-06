Localizan un Cuerpo Calcinado en Terrenos de Cultivo de Tlaxcala

Una persona sin vida fue abandonada cerca de la calle Miguel Ávila Camacho en San Juan Huactzinco, Tlaxcala; Autoridades investigan.

Abandonan un muerto en San Juan Huactzinco, Tlaxcala.Foto: Valor por Tecamachalco

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Horror en Tlaxcala: hallan cadáver calcinado en San Juan Huactzinco. La Fiscalía investiga para esclarecer el crimen. Descubre los detalles de este violento hecho.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+