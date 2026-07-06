Localizan un Cuerpo Calcinado en Terrenos de Cultivo de Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala investiga el hallazgo del cadáver calcinado de un hombre, localizado en terrenos de cultivo del municipio de San Juan Huactzinco, en los límites con Santa Apolonia Axocomanitla.

Autoridades recibieron el aviso en las inmediaciones de la vialidad Miguel Ávila Camacho por lo que elementos de seguridad pública acudieron al lugar, donde confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar la zona para preservar los indicios, mientras solicitaban la intervención de personal especializado.

Derivado a este impactante hallazgo, se movilizaron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mientras que peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento de los restos humanos carbonizados e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la identidad de la víctima, la causa de muerte y el móvil del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del hombre ni han informado sobre personas detenidas. El caso ya forma parte de una carpeta de investigación para esclarecer este hecho de violencia registrado en la zona sur del estado de Tlaxcala.

Pobladores de Cohuecan queman vivo a presunto delincuente en Puebla

Un hombre fue quemado vivo luego de ser descubierto presuntamente robando llantas en el municipio de Cohuecan, Puebla. Un grupo de pobladores le incendió fuego a la camioneta en la que iba a bordo.

Juan Felipe "N" de 33 años de edad fue señalado del delito junto a otro hombre quienes al verse sorprendidos emprendieron su huída sobre la Autopista Siglo XXI, pero fueron alcanzados en el kilómetro 40, donde la gente le prendió fuego a la camioneta en la que escapaban.

Las autoridades activaron el protocolo de rescate, sin embargo, cuando los paramédicos lograron ingresar al lugar, el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las quemaduras, mientras que su cómplice logró escapar.

El Gobierno de Puebla expresó que es inaceptable el uso de la violencia por lo que sentenció que no habrá impunidad, por lo que la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación por este homicicidio.

Con información de N+

MCS