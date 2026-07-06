Hombre es Herido a Balazos por su Excuñado en Ciudad Juárez; Se Negó a ir al Hospital

La madrugada de este lunes 6 de julio, un hombre fue lesionado con un arma de fuego por un sujeto armado, afuera de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Sierra Morrones y Sierra de los Conejos, en la colonia El Jarudo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, la víctima se encontraba afuera de su vivienda cuando arribó un hombre, identificado como su excuñado, quien presuntamente le disparó en al menos dos ocasiones para después huir con rumbo desconocido.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego de un reporte realizado al número de emergencias 911. En el lugar localizaron a un hombre identificado como Jonathan A., de 30 años de edad, quien presentaba un impacto de bala en el brazo izquierdo.

Víctima Rechazó ser Trasladada a un Hospital

Los agentes resguardaron la escena y solicitaron el apoyo de una ambulancia. Minutos después arribaron paramédicos de URGE, quienes le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, el lesionado se negó a ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Ante la negativa, fue necesario que firmara una hoja de liberación, mediante la cual asumió la responsabilidad de rechazar el traslado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del presunto responsable. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más detalles sobre este caso.