Hombre es Herido a Balazos por su Excuñado en Ciudad Juárez; Se Negó a ir al Hospital

Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado presuntamente por su excuñado, quien le disparó en al menos dos ocasiones antes de huir del lugar.

Víctima rechazó ser trasladada a un hospitalFoto: N+

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Un hombre herido de bala por su excuñado se niega a ir al hospital. ¿Qué llevó a esta decisión? Descubre más sobre este caso.

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