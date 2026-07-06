Pelé, Messi, Maradona y Hugo Sánchez: La Exposición de Futbol que Conquista la CDMX

La muestra reúne 250 piezas históricas, entre uniformes, trofeos, botines, fotografías y objetos de los Mundiales

El Museo Franz Mayer estrena la exposición "Fútbol: Diseñando una Pasión"El Museo Franz Mayer estrena la exposición "Fútbol: Diseñando una Pasión". Foto: Cuartoscuro

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Incluye artículos de Pelé, Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez, además de un homenaje al futbol femenil mexicano

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