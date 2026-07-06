Pelé, Messi, Maradona y Hugo Sánchez: La Exposición de Futbol que Conquista la CDMX

En la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), el Museo Franz Mayer alberga la exposición temporal "Futbol: Diseñando una Pasión", una experiencia que reúne 250 piezas históricas para mostrar cómo el deporte más popular del mundo ha transformado la cultura y unido a millones de personas. La muestra permanecerá abierta únicamente hasta el 26 de octubre, por lo que representa una de las actividades más atractivas para los aficionados al balompié y para quienes buscan una experiencia diferente en la capital del país, especialmente ante la expectativa que genera la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Un recorrido por los Mundiales que marcaron la historia del futbol

La exposición propone un viaje por algunos de los torneos más importantes celebrados en el continente americano, comenzando con la Copa del Mundo de Uruguay 1930, considerada la primera edición del máximo torneo internacional de futbol. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden conocer la evolución del deporte mediante fotografías, revistas, uniformes, maquetas, trofeos y diversos objetos que narran cómo el futbol pasó de ser una competencia deportiva a convertirse en un fenómeno global seguido por miles de millones de personas.

Entre las piezas más llamativas se encuentran reproducciones de emblemáticos trofeos que recuerdan algunos de los momentos más importantes de la historia de los Mundiales, además de artículos que permiten entender cómo ha cambiado el futbol con el paso de las décadas.

La muestra reúne 250 piezas sobre la historia del futbol. Foto: Cuartoscuro

Uno de los asistentes a la exposición es Jesús Piedra, quien recorrió la muestra durante su visita al museo y compartió su experiencia:

"La verdad, está muy interesante. Hay que aprovechar que el Mundial vuelva aquí después de 40 años y qué mejor manera de hacerlo que recorriendo los muchos museos que hay. Yo ya llevo como tres días."

Los objetos de Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez que podrás ver

Uno de los mayores atractivos de "Futbol: Diseñando una Pasión" es la colección dedicada a algunas de las figuras más importantes que han dejado huella en este deporte. Los asistentes pueden observar uniformes, recuerdos y objetos relacionados con Pelé y Lionel Messi, además de Diego Armando Maradona, tres futbolistas que cambiaron la historia del balompié con sus títulos y actuaciones dentro de la cancha.

La exhibición también presenta los botines utilizados por Cristiano Ronaldo, considerado uno de los máximos goleadores del futbol internacional, así como el calzado del histórico delantero mexicano Hugo Sánchez, referente del Real Madrid y uno de los mejores futbolistas que ha dado México.

El homenaje que recuerda a las pioneras del futbol femenil mexicano

La exposición también reserva un espacio especial para reconocer a la primera selección femenil de México que participó en el torneo de 1971, un equipo que abrió camino para las generaciones posteriores de futbolistas y cuya historia aún es poco conocida por muchos aficionados.

En esta sección se exhiben videos, fotografías, revistas, llaveros, figuras coleccionables y otros objetos que permiten conocer el legado de aquellas jugadoras, además de comprender la evolución que ha tenido el futbol femenil en México desde hace más de cinco décadas.

Una experiencia interactiva que ya recomiendan los visitantes

Además del valor histórico de las piezas, la exposición ofrece una experiencia visual e interactiva pensada para personas de todas las edades, lo que la convierte en una opción ideal para visitar en familia o con amigos.

Entre quienes ya recorrieron la muestra se encuentra Jorge Reséndiz, visitante del Museo Franz Mayer, quien destacó la forma en que está presentada la historia del futbol:

"Me parece muy buena, muy interesante. Se las recomiendo mucho porque presenta una historia muy gráfica de todos los Mundiales y de las Copas del Mundo."

¿Hasta cuándo estará abierta la exposición?

La exposición "Futbol: Diseñando una Pasión" permanecerá abierta hasta el 26 de octubre en el Museo Franz Mayer, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Con 250 piezas que incluyen uniformes, botines, trofeos, fotografías, revistas, maquetas y objetos históricos, la muestra ofrece un recorrido por la evolución de los Mundiales, las grandes leyendas del futbol y el crecimiento del futbol femenil. Para quienes desean vivir una experiencia diferente antes de que concluya la temporada, esta exposición representa una oportunidad única para revivir algunos de los momentos más importantes del deporte más seguido del planeta.

Con información de Roberto Santa Cruz.