Dónde Ver Portugal vs España Gratis: Link de Transmisión del Partido de Octavos del Mundial 2026

Se juegan los Octavos de Final del Mundial 2026 y si aún no sabes dónde ver el Portugal vs España en vivo, acá te decimos si el partido hoy va gratis en algún canal de TV abierta y el link de la transmisión online para que no te pierdas el encuentro.

Este lunes 6 de julio se jugará uno de los partidos más esperados de las rondas de eliminatorias del Mundial entre portugueses y españoles, y acá te decimos cómo van los Octavos de Final con los equipos que ya pasaron y que quedaron eliminados del torneo.

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Horario Portugal vs España hoy

El partido de los Octavos de Final de este lunes entre los lusitanos y españoles se jugará a las 13:00 horas, es decir a la 1 de la tarde del centro de México, en el Estadio de Dallas en Estados Unidos.

La selección que se lleve la victoria en este juego se medirá en los Cuartos de Final del Mundial contra el ganador del partido de Estados Unidos vs Bélgica, que también se juega este lunes a las 6 de la tarde.

Portugal vs España: ¿Dónde ver gratis?

El partido de hoy entre los portugueses y españoles contará con transmisión gratis en México, ya que pasará por Canal 5 en vivo, por lo que los aficionados mexicanos podrán ver todas acciones desde el primer minuto hasta el silbatazo final.

La cobertura del juego de Portugal vs España en los Octavos de Final del Mundial 2026 comenzará a las 12:40 de la tarde, tiempo del centro del país, y el encuentro también se podrá ver en TUDN.

Link del Portugal vs España online

Para aquellos que no tienen cerca una televisión con señal abierta, hay buenas noticias ya que el partido de Portugal vs España tendrá transmisión online en ViX, por lo que podrán ver el juego en su celular, computadora o tablet.

Para ello, deben contar con el Pase Mundial, y si ya cuentan con esta suscripción, aquí les dejamos el link para que puedan ver uno de los partidos más esperados de los Octavos de Final: vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608351.

También puedes seguir el Liveblog del partido en vivo en N+ para que no te pierdas minuto a minuto las mejores acciones del juego Portugal vs España online en el Mundial 2026, además de que podrás consultar el resultado en cualquier momento que lo desees.

PPP