Video del Supertifón Bavi Hoy: Ráfagas de Viento y Lluvia Azotan Calles

El embate del supertifón Bavi ocasionó importantes daños en calles de Guam y las Islas Marianas del Norte, territorios estadounidenses ubicados en el Pacífico, este lunes 6 de julio de 2026: Desde árboles arrancados de raíz hasta postes de luz derribados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), las principales afectaciones ocurrieron en la isla de Rota.

En redes sociales, se difundieron videos de las lluvias intensas y los vientos fuertes que azotaron varias regiones, como el Aeropuerto Internacional Antonio B. Won Pat de Guam.

El balance de víctimas todavía se desconoce porque las operaciones de rescate y limpieza de escombros se vieron obstaculizadas por las condiciones meteorológicas.

South Korea's #GeoKompsat2A 🛰️ has been monitoring #SuperTyphoonBavi as it barrels across the Northern Mariana Islands. The equivalent of a Category 5 hurricane, the storm made landfall on Rota—a U.S. territory near Guam—this morning (local time). With sustained winds exceeding… pic.twitter.com/AcK7OZ3ygp — NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 6, 2026

Isla de Rota, la más afectada

El NWS advirtió a los residentes que se refugiaran, mientras la poderosa tormenta de categoría 5 se desplazaba por el archipiélago, que incluye las Islas Marianas del Norte y Guam, a unos 6 mil 116 km al oeste de Hawái y a 2 mil 500 km al este de Filipinas.

"La totalidad" de la isla de Rota, la más meridional de las Marianas del Norte, se vio en el corazón del fenómeno con vientos de hasta 290 km/h.

En redes sociales, el organismo había advertido que gran parte de la isla de Rota corría el riesgo de quedar "inhabitable durante semanas o incluso más", e instó a los residentes a protegerse "de los vientos extremos como si se acercara un tornado".

Strong winds and heavy rain from Super Typhoon Bavi battered Guam's Antonio B. Won Pat International Airport https://t.co/nLCpVIYHKd pic.twitter.com/xjRKnuzaR7 — Reuters (@Reuters) July 6, 2026

Sin luz ni comunicaciones

Pan Guerrero, presidente de la cámara de comercio, dijo que se trata de “una tormenta enorme, realmente enorme", que ocasionó la interrupción de la luz y las comunicaciones durante casi ocho horas.

"Algunas personas han reportado grandes daños", señaló por su parte Lou Rosario, responsable de comunicación del centro de crisis municipal de Rota.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, en la isla de Guam se observaron varios árboles arrancados de raíz, postes de luz derribados y al menos un vehículo volcado por el viento. Así como una decena de carreteras bloqueadas.

"No salgan a la carretera. Cualquier vehículo adicional obstaculiza las labores de rescate y retrasa el despeje de las vías", advirtió el centro de información conjunto, alertando sobre condiciones que siguen siendo peligrosas.

TIFÓN AZOTA LA ISLA ROTA

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El Súper #Tifón #Bavi azota la isla de Rota, en el Archipiélago de las Marianas 🇺🇸

Reportan vientos catastróficos de 240 km/h y ráfagas de 290 a 340 km/h se prevén daños devastadores#Typhoon

Vía @Skellitor_Titan pic.twitter.com/fjXUbKCbO9 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 6, 2026

Poderoso ciclón categoría 5

Bavi, con una fuerza equivalente a un huracán categoría 5, embistió las islas Marianas del Norte y Guam, para luego alejarse lentamente hacia el oeste.

Marcus Landon Aydlett, meteorólogo del NWS, dijo que la isla de Tinian, al norte de Guam, y el extremo sur de Saipán, en las Islas Marianas del Norte, sufrieron vientos equivalentes a un huracán de categoría 1.

De acuerdo con Lou Rosario, los servicios de telefonía móvil se cayeron debido al colapso de una torre de transmisión.

Y es que el supertifón llegó a tener ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, en Hawái.

Apertura de refugios

En Guam, se abrieron cinco centros de evacuación en escuelas, destinados a las personas que viven en viviendas vulnerables.

En tanto, un centro de distribución había sido abastecido con 1.1 millones de litros de agua, 1.2 millones de raciones de comida, 6 mil 700 camas de campaña y 90 generadores.

Con información de AFP.

SPB