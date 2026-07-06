Video del Supertifón Bavi Hoy: Ráfagas de Viento y Lluvia Azotan Calles

El supertifón Bavi, con una fuerza equivalente a un huracán categoría 5, arranca árboles de raíz, derriba postes de luz y vuelca autos

Imagen de satélite del supertifón Bavi en el Pacífico. X @NOAASatellites ·Imagen de satélite del supertifón Bavi en el Pacífico. X @NOAASatellites ·

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Bavi, el ciclón categoría 5, deja a Guam sin luz ni comunicaciones. Refugios abiertos y ayuda en camino. Descubre cómo la comunidad enfrenta este desafío.

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