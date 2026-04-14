Supertifón Golpea Islas de EUA en el Pacífico, ¿Podría Llegar un Huracán Así en México?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) ha advertido sobre el supertifón Sinlaku, que estaría por golpear las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico. ¿Un fenómeno de esta naturaleza podría ocurrir en México?

Expertos coinciden en que el cambio climático ha impulsado que los ciclones alcancen mayor fuerza, a medida que los océanos se calientan.

ha impulsado que los alcancen mayor fuerza, a medida que los océanos se calientan. El huracán Melissa en 2025 rompió varios récords establecidos en el Atlántico, mientras que Guerrero aún enfrenta las consecuencias del huracán Otis, ocurrido en 2023.

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Supertifón Sinlaku golpea Islas Marianas del Norte

A través de su página web, el NWS advirtió que Sinlaku “sigue provocando vientos destructivos, fuertes lluvias e inundaciones generalizadas, y marejada ciclónica en las Marianas”. La alerta incluye a los territorios tanto de las Islas Marianas del Norte, como de la isla de Guam, ubicada al sur de este archipiélago en Micronesia, y que también pertenece a Estados Unidos.

Los meteorólogos advierten que Sinlaku presenta vientos de hasta 233 kilómetros por hora dentro de la pared del ojo. En las islas de Tinian y Saipán, parte de las Islas Marianas del Norte, habrá vientos de hasta 185 kilómetros por hora.

Se espera que la fuerza de Sinlaku empiece a disminuir a medida que se mueva hacia el noroeste. No obstante, los vientos con fuerza de tormenta tropical continúan en la isla de Rota y al norte de Guam, a poco más de 200 kilómetros al sur.

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Prevén “daños devastadores” por supertifón Sinlaku en el Pacífico

Hasta el momento, el supertifón Sinlaku ha alcanzado vientos máximos de 295 kilómetros por hora y su presión atmosférica ha descendido hasta los 905 milibares (este dato será de suma importancia cuando hablemos de México).

El NWS ha advertido sin cortapisas para la isla de Saipán que se prevén “daños devastadores en las próximas horas”. Entre los daños numerados, la agencia meteorológica ha advertido que “los escombros en el aire causarán daños extensos” y “la mayoría de los árboles serán arrancados de raíz”.

Efectos del tifón Sinlaku en Saipán, en las Islas Marianas del Norte. Foto: Reuters

Las autoridades estadounidenses también han rogado a los habitantes que consigan refugio. Según se consigna en un comunicado, “las personas, mascotas y ganado alcanzados por los escombros arrastrados por el viento resultarán heridos o muertos”.

Además de que podría no haber electricidad y agua potable por varios días, se anticipa que “casi todas las casas con techos de metal quedarán destruidas”.

¿Puede ocurrir en México un supertifón como Sinlaku?

Nominalmente, México no es afectado por tifones, sino por huracanes. Pero esta denominación solo sirve para distinguir los ciclones tropicales que ocurren en el Pacífico occidental de los que ocurren en el Atlántico y el Pacífico oriental, donde México tiene costas.

No obstante, en la práctica, México no solo sí puede enfrentar fenómenos de esta magnitud; de hecho, nuestro país ya ha enfrentado huracanes más fuertes que el supertifón Sinlaku. Los ciclones se forman por el descenso en la presión del aire sobre las zonas calientes del océano, superiores a los 26 grados centígrados.

Cuando esto ocurre, el aire comienza a circular rápidamente, con la intención de ocupar el vacío que deja la baja presión. Así se forma un ciclón, sea denominado tifón o huracán.

Para conocer la intensidad de un ciclón tropical se usan los milibares, unidad que mide la presión atmosférica. Mientras más baja es la presión, peor es el huracán, pues más intensas serán sus lluvias y sus vientos.

Video: Huracanes, Inundaciones y Tormentas, Serán Cada Vez Más Intensos por Cambio Climático

Sinlaku descendió hasta los 905 milibares. Este número es considerable, pero no es mayor que el de varios huracanes que han golpeado a México en el último siglo.

El huracán más fuerte registrado en la historia del Atlántico fue Wilma, que golpeó México en 2005. Este ciclón dejó severos daños y decesos en la península de Yucatán, en Cuba y Florida.

Según datos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Wilma descendió hasta los 882 milibares. En segundo lugar se ubica otro huracán que golpeó México: en 1988, Gilbert llegó a los 888 milibares en su camino por el Caribe y el golfo de México.

Si nos atenemos solo a la fuerza de los vientos, México también se ubica metafórica y literalmente en el ojo del huracán. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) comenzó a registrar datos de ciclones en 1842.

Según estos registros, el huracán Patricia, que golpeó México en 2015, ostenta el récord absoluto de vientos más fuertes. En el Pacífico, este meteoro alcanzó rachas de 343 kilómetros por hora. Este récord solo fue alcanzado por el tifón Nancy en 1961.

Cabe señalar que el cambio climático ha potenciado los efectos de los huracanes. No solo los hace más fuertes, sino que permite que se desarrollen con mayor celeridad.

Prueba de ello fue el huracán Otis, en 2023, que tomó fuerza durante la última parte de su trayecto hacia Acapulco. Los expertos coincidieron entonces que aquel meteoro devastador era apenas una advertencia del riesgo que supone el cambio climático para las costas de México.

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