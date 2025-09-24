¿Qué Es un Súper Tifón? Advierten por Ciclones Más Potentes que Ragasa, el Más Poderoso de 2025

La temporada de ciclones continúa muy activa en el mundo, no solo en los océanos Pacífico Oriental y Atlántico con tormentas y huracanes, sino también en el Pacífico Occidental y Mar de China con tifones de diversa intensidad.

Precisamente en esa zona se desarrolló el violento súper tifón Ragasa, el más potente de este 2025, que causó varios muertos en la costa asiática. ¿Pero sabes qué es un súper tifón?

En N+ te contamos los detalles sobre estos fenómenos meteorológicos, así como los pronósticos de expertos respecto a los tifones y su impacto en varias naciones.

Noticia relacionada: Aviones Cazahuracanes: ¿Cómo es Volar al Interior de un Ciclón Tropical?

¿Qué es un tifón?

Al igual que un huracán, un tifón es un ciclón tropical, es decir, una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central, de acuerdo con información del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

• Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

• Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

• En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

• Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical.

Los súper tifones

Un ciclón tropical se clasifica de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos; inicia como perturbación tropical y puede ir evolucionando a depresión tropical y después tormenta tropical, que es cuando recibe un nombre.

Si los vientos siguen aumentando, entonces alcanzan el rango más alto:

Se llama huracán en los océanos Atlántico y Pacífico Oriental.

en los océanos Atlántico y Pacífico Oriental. Se denomina tifón en el norte del Pacífico Occidental.

en el norte del Pacífico Occidental. Se nombra simplemente ciclón en el océano Índico y cerca de Australia.

Ahora bien, tanto los huracanes como los tifones pueden alcanzar cinco categorías de acuerdo con la escala Saffir-Simpson, que mide la intensidad de sus vientos y los efectos que provocan; cuando superan la categoría tres se considera que pueden ser devastadores.

Pero también el Observatorio de Hong Kong divide los tifones en tres clasificaciones:

Tifón

Tifón severo

Súper tifón: corresponde a lo que se conoce como huracanes mayores (de categoría 3 en adelante).

Noticia relacionada: ¿Cómo Se Forman los Huracanes? Explicación Paso a Paso del Origen de un Ciclón Tropical

Expertos advierten sobre tifones más potentes

Benjamin Horton, decano de la Escuela de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, afirmó que es probable que el sur de China se vea afectado por tifones más potentes debido al cambio climático.

Lo anterior luego de un verano boreal en el que se batieron récords de precipitaciones.

El tiempo experimentado en Hong Kong este verano es solo un anticipo de lo que está por venir.

El embate de Ragasa

Y es que Hong Kong enfrentó en septiembre 2025 al poderoso súper tifón Ragasa, el ciclón tropical más potente registrado en lo que va de este año en la región del noroeste del Pacífico y el mar de China Meridional, de acuerdo con el observatorio de Hong Kong.

Pero además, un análisis preliminar mostró que es el segundo más fuerte en la región del mar de China Meridional desde que la institución comenzó a llevar registros en 1950, empatado con Saola, de 2023, y Yagi, en 2024.



El tifón Ragasa azotó Hong Kong con olas que superaban los postes de luz en altura y agitó el mar en la costa sur de China, después de causar una destrucción letal en Taiwán y Filipinas, donde se reportaron alrededor de 27 muertos.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb