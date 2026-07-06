Asciende a Más de 3 Mil 500 el Número de Muertos por Doble Terremoto en Venezuela

El número de personas heridas por los terremotos subió a 16 mil 740, según las autoridades venezolanas

Una vista de las tumbas de las víctimas del terremoto. Foto: ReutersUna vista de las tumbas de las víctimas del terremoto. Foto: Reuters
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