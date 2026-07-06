Asciende a Más de 3 Mil 500 el Número de Muertos por Doble Terremoto en Venezuela

Al menos 3 mil 535 personas han muerto y 16 mil 740 han resultado heridas tras el doble terremoto en Venezuela, según el último boletín publicado este lunes 6 de julio de 2026 por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

A casi dos semanas de los sismos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que azotaron la capital y las zonas costeras cercanas, el número de personas sin hogar ha aumentado a 17 mil 854.

La Vicepresidencia Social ha dicho que al menos 12 mil 800 personas se encuentran en 80 albergues en Caracas y La Guaira, la localidad más devastada por los terremotos gemelos.

Califican de "tardía" la respuesta del gobierno

En tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido las acciones de su gobierno frente a una creciente frustración de quienes consideran que la respuesta ha sido medidas tardías e inadecuadas.

Rodríguez dijo que las fuerzas de seguridad se desplegaron de inmediato y anunciaron la creación de una nueva unidad militar para ayudar a enfrentar emergencias y desastres.

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La Guaira se convierte en un cementerio mientras continúa llegando la ayuda

De acuerdo con reportes de Reuters, este lunes se pudo ver camiones y trabajadores forenses que transportaban ataúdes, así como maquinaria para excavar zanjas en una zona de La Guaira, donde trabajadores con palas estaban en una explanada en la que se podían ver cruces blancas, y donde las autoridades venezolanas entierran cuerpos.

Mientras tanto, las Naciones Unidas continúan ampliando la ayuda a las personas afectadas por los terremotos en coordinación con el gobierno de Caracas, informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Algunos equipos de búsqueda y rescate permanecen desplegados en las zonas afectadas, mientras que otros equipos especializados de ingeniería y apoyo médico siguen llegando.

AMP